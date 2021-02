PK junioren niet in De Haan, maar in Waregem: “Met tien beklimmingen van Nokereberg”

Per opbod werd het PK voor junioren enkele weken geleden toegewezen aan De Haan-Vosseslag. Daar worden ze met wegenwerken geconfronteerd zodat de toegekende kandidatuur ingetrokken wordt. Johan Beirlaen, vader van tweedejaarsjunior Jakov, kreeg vandaag telefoon van Eric Van Robaeys, voorzitter van de West-Vlaamse commissie weg-piste-veld. Met de vraag of hij nog geïnteresseerd was in de organisatie van het PK voor U19. “Bij de toewijzing van dit PK enkele weken terug stopte ik bij een bod van 3000 euro”, doet Johan Beirlaen het verhaal. “De Haan ging er nog boven en kreeg het PK, maar blijkbaar kunnen ze op zaterdag 15 mei toch niet organiseren. Toen ik de vraag van Eric Van Robaeys kreeg heb ik meteen mijn belangrijkste sponsor gecontacteerd. Hij zette het licht op groen. Zodat we vanaf nu alles in gereedheid brengen om het PK op zondag 16 mei naar Waregem te halen. Ik had al contact met het stadsbestuur van Waregem, het gemeentebestuur van Kruisem en met de betrokken politiediensten. De documenten die ik nodig heb voor de aanvraag van de wedstrijd zijn onderweg.”

Over de provinciegrens

Beirlaen heeft ook een parcours in gedachten. De streep van het West-Vlaams kampioenschap zal uiteraard in West-Vlaanderen liggen – Beirlaen wil ze op de Kruishoutemsesteenweg trekken – maar het grootste deel van de koers zal in Oost-Vlaanderen, net over de provinciegrens, gereden worden. “Een parcours dat mijn zoon Jakov in gedachten heeft”, beweert de vader van de tweedejaarsjunior van Onder Ons Parike. “Het wordt een toertje van twaalf kilometer. Met telkens de beklimming van Nokereberg. We gaan ook de kasseien van de Herlegemstraat doen. Vanop die kasseien zullen de renners zo goed als vanuit stilstand de brug over de E17 moeten nemen om richting aankomst te rijden. Voor een pelotonsspurt hoeven we met dat parcours niet te vrezen, denk ik. Op voorwaarde dat alles goedgekeurd wordt zullen we tien ronden afhaspelen. Zijn tegen 16 mei de cafés nog niet open en moeten we steeds zonder publiek organiseren, toch zullen we dit PK laten doorgaan.”