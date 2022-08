Pittige beachvolley-variant King of the Court strijkt neer in Runkst

Beachvolleybal King of the CourtDe nieuwe beachvolleyterreinen in Runkst zijn zaterdag het decor voor een van uit Nederland overgewaaide beachvolleyvariant: King of the Court. Herenvolleybalclub VT SafeSign Hasselt staat met de collega’s van DV Hasselt in voor de organisatie. De spectaculaire sport kan alvast rekenen op de deelname van de Belgische beachtoppers Koekelkoren-Van Walle en Ruysschaert-Van den Broeck. Ook de Limburgers Hannelore Bex, Fleur Baens en Martijn Colson zijn van de partij.

King of the Court mag dan nieuw zijn in België, bijna dertig jaar geleden werd de toenmalige hoekspeler Steve Smith al ‘King of the beach’ genoemd. De Canadees die bij Zonhoven en Maaseik aan de slag was, trok in de zomer naar tornooien op de Amerikaanse stranden. Water is er niet in de buurt van de beachterreinen in Runkst, maar dat maakt er het toernooi van zaterdag niet minder interessant op.

Tweede ploeg in Limburg

VT SafeSign Hasselt is sinds de promotie van vorig seizoen naar eerste nationale het nummer twee in de mannencompetitie. “We zijn ook gekend omwille van onze kwaliteitsvolle jeugdwerking”, vertelt Hugo Van Malcot. “Onze ambities reiken echter verder. Samen met stad Hasselt en de vrouwen van DVH hebben we twee beachterreinen aangelegd. Het is de bedoeling om er lessen en toernooien te organiseren. Met King of the Court pakken we meteen uit met een spectaculaire variant.”

Roulatiesysteem

Bij King of the Court nemen vijf duo’s het op één terrein volgens een roulatiesysteem in een afvallingsrace tegen mekaar op. “Wie in het Kingvak staat, kan scoren. Het team in het uitdagersvak heeft service en gaat bij rallywinst naar het Kingvak. De andere teams wachten aan de kant op hun beurt om in het uitdagersvak te komen. Er wordt op tijd gespeeld: één wedstrijd duurt 45 minuten. Na vijftien minuten en na dertig minuten valt er een team af. De wedstrijdfinale wordt in vijftien minuten met drie teams gespeeld.”

Aan toppers alvast geen gebrek in Hasselt, want met de duo’s Koekelkoren-Van Walle en Ruysschaert-Van den Broeck komen de Belgische topteams in actie. Er is ook mooi Limburgs volk in Runkst: Hannelore Bex, Fleur Baens en Martijn Colson. Het toernooi start om 17 uur, de finales worden vanaf 19 uur afgewerkt.

