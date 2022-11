Piotr Krauze en KAC Betekom voor trip naar nummer vijf Wellen: “We doen het vaak beter tegen hoger gerangschikte ploegen”

“Met Wellen treffen we een ploeg die momenteel vrij hoog staat en dat zal ook wel met een reden zijn”, opent Krauze. “Zij hebben al goede resultaten behaald en van de voorbije jaren weet ik dat het ook steeds een sterke tegenstander is. Dat zal dit weekend niet anders zijn. Niet makkelijk om daar iets te oogsten, maar wel heel wenselijk.”

“Het klopt inderdaad dat we het tegen hoger gerangschikte ploegen beter doen qua resultaten dan tegen ploegen in de buurt of onder ons. Op dat vlak ziet het er dit weekend dus goed uit. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. We zouden tegen elke ploeg scherp en gretig moeten zijn en niet alleen tegen de ploegen bovenin. Misschien dat we ons tegen hen nog net iets meer willen bewijzen en scherper zijn? Uiteindelijk draait het nog altijd om punten pakken en liefst tegen zo veel mogelijk ploegen.”

Dubbel

Hét werkpunt uit de eerste periode waren de tegengoals. Geen enkele keer wist de Betekomse defensie de nul te houden. Aan de andere kant is het samen met periodekampioen Wezel wel de enige ploeg die al in elke match wist te scoren.

“Het is een beetje dubbel”, pikt Krauze in. “Het is heel goed dat we al altijd hebben kunnen scoren, want daar kan inderdaad lang niet elke ploeg in de reeks van meespreken. Alleen schiet je daar niet veel mee op als je te vaak en onnodig goals weggeeft aan de andere kant. Dat zie je ook aan de vijf gelijke spelen in tien matchen. Goed dat je die matchen niet verloor, maar echt vooruit geraakt je er niet mee. Dan had ik liever van die vijf partijen twee keer verloren, maar wel drie keer gewonnen. Dan zag de stand er ook al heel anders uit. Aan ons dus om daar dit weekend komaf mee te maken en proberen te nul te houden. Dat zou iedereen binnen de groep een enorme boost geven.”

Minuten maken

Zelf is de nog altijd maar 20-jarige Krauze dit seizoen veelal in het hart van de Betekomse defensie terug te vinden. “Door verschuivingen en het uitvallen van ploegmaats is dat dit seizoen zo wat mijn positie geworden”, duidt het jeugdproduct. “In de jeugd was ik eigenlijk steevast op het middenveld terug te vinden, maar ook op deze positie leer ik heel veel bij. Zeker gezien de ervaring van de spelers bij mij in de buurt.”

“Ik heb ook al best wat minuten gemaakt dit seizoen, meestal aan de zijde van Younes El Hadj, en dat is ook belangrijk gezien mijn leeftijd. Maar daar werk ik ook hard voor. Zowel op training als in de matchen. Ik hoop die lijn dan ook nog zo lang mogelijk door te trekken, ongeacht de positie.”

