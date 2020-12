Piotr Konitz en Olse Merksem snappen de beslissing van de KBHB om blanco seizoen te spelen: “Andere oplossingen zijn een loterij”

“De omstandigheden waarin we nu moeten leven en werken zijn vervelend voor iedereen”, beseft T1 Piotr Konitz. “In een pandemie mag je al gelukkig zijn dat er plaats en ruimte is voor sport. De beslissing om een seizoen zonder inzet te spelen, is allicht de enige juiste oplossing. We kunnen er simpelweg niet aan onderuit dat het een vreemd seizoen is en wordt en dan is het beter om alles op een eerlijke manier te laten verlopen.”

Loterij

Konitz volgt immers een aantal handbalcompetities in het buitenland en ziet dat het daar niet beter is. “In sommige landen worden er wel competitiematchen met inzet gespeeld, maar het is daar vaak een loterij”, vervolgt de trainer. “De ene week speel je wel, waarna je soms per ploeg tot tien dagen in quarantaine moet omdat er iemand een covidbesmetting heeft opgelopen. Na die quarantaine moeten ze daar dan vaak meteen een competitiematch spelen, zonder training in de benen. In zo’n omstandigheden werken zie ik niet zetten, want dat druist in tegen de eerlijkheid van de sport. Het seizoen blanco afwerken is volgens mij dan een betere keuze. Op die manier kan je blijven spelen tot de pandemie onder controle is, zonder dat je spelers of ploegen onnodige druk of verplichtingen oplegt.”

Hongerig

Spelers laten trainen en wedstrijden spelen zonder specifiek doel, wordt wel een moeilijke opdracht. “Dat is iets wat ik nog nooit eerder meemaakte in mijn carrière als speler of trainer”, vervolgt de coach. “De spanning valt weg, maar mijn spelersgroep is intelligent genoeg om te snappen dat dit de enige manier is om opnieuw samen te trainen en te spelen. Ik voel dat we hongerig zijn om nog eens met een bal te gooien en zodra we de kans krijgen om dat opnieuw te doen, zullen we deze niet laten liggen. Via WhatsApp probeer ik hen wat op te volgen en aan te manen om minstens drie keer per week te sporten, maar we missen allemaal het menselijk contact”, besluit Konitz.