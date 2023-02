Piotr Konitz en Olse Merksem met vertrouwen na eerste competitiezege: “De ploeg klaarstomen voor de play-downs”

handbal eerste nationaleNa vijftien nederlagen op rij was het afgelopen weekend eindelijk feest bij Olse Merksem, dat op eigen bodem Doornik met 26-25 wist te kloppen en zo voor het eerst dit seizoen punten pakt in eerste nationale. Merksem is al een tijdje zeker van deelname aan de play-downs, maar deze overwinning geeft de ploeg van Piotr Konitz wel een grote boost. Hubo Handbal komt zaterdagavond op bezoek in Sportcentrum De Rode Loop.

“De overwinning kwam voor ons ook als een verrassing, maar is een enorme opluchting”, steekt T1 Konitz van wal. “Een heel seizoen worden wij al getergd door vervelende blessures en wekelijkse afwezigheden. Eigenlijk spelen wij al maanden met een kern die kwalitatief niet voldoet voor eerste nationale. Pas op, daarmee wil ik mijn jongens niet verwijten, want wekelijks werken ze zich wel in het zweet om de schade te beperken.”

“De lange winterstop was een godsgeschenk voor ons. Enkele cruciale pionnen zijn opnieuw fit en ik kan ook opnieuw rekenen op een sterkhouder die een half jaar op wereldreis ging. Omdat ik nu over meer mensen beschik, werd ons trainingsniveau de voorbije weken dan ook de lucht in gekatapulteerd. De motivatie groeit en het heilig vuur in de spelersgroep is opnieuw aangewakkerd. Dat we Doornik, straks een rechtstreekse concurrent in de play-downs, kunnen kloppen, geeft ons een enorme boost.”

Generale reptitie

Er resten Merksem nog twee reguliere competitiematchen vooraleer de play-downs beginnen. “Ik zie de komende weken dan ook als een generale repetitie om mijn ploeg klaar te stomen voor die nakende nacompetitie”, vervolgt de oefenmeester. “Met Doornik, Hasselt en Gent spelen we tegen potentiële tegenstanders, die samen met ons voor het behoud zullen strijden. Het is fijn dat we binnenkort met een vrijwel schone lei kunnen starten. Mentaal was de voorbije periode erg zwaar. Week na week verliezen, soms ook met ruime cijfers, hakt serieus in op je gemoed. Daarom is die overwinning tegen Doornik zo belangrijk. De sfeer op training is omgeslagen. Ik zie mijn spelers opnieuw met plezier naar ons oefenterrein komen en dat is van onschatbare waarde”, besluit Konitz.

Eerste nationale: Olse Merksem – Initia Hasselt op zaterdagavond 4 februari om 20.15 uur.

