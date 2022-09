Pino Canale van Masita Soccer Arena naar Al-Ahli: “Deze kans om bij een topteam te werken kon ik niet laten liggen”

Als we de naam Pino Canale vermelden gaan er bij de meeste voetballiefhebbers een belletje rinkelen. De 46-jarige Genkenaar zal een opmerkelijke sprong maken in zijn carrière, want de ex-coach van onder meer Sporting Hasselt en Bilzen-Waltwilder gaat in de jeugdopleiding van topclub Al-Ahli in Saoedi-Arabië aan de slag.

Een goede reden om meer tekst en uitleg te krijgen van de sympathieke Pino Canale, die één van de bezielers is van de Masita Soccer Arena en van STA Genk (4D).

“Het zal voor iedereen die mij kent uit het voetbalwereldje zeker een verrassing van formaat zijn”, stelt de ex-profvoetballer van Roda JC, Emmen, Paderborn en Fortuna Düsseldorf. “Ik ben zoals de meeste weten mede-eigenaar van de Masita Soccer Arena. Hier komen dagelijks veel bekende gezichten uit de voetbalwereld over de vloer. Ook technisch adviseur Jan Van Winckel van Al-Ahli in Jeddah en van de United Arab Emirates Football Association in de Verenigde Arabische Emiraten. In onze Masita Arena zijn er veel mogelijkheden en geven we ook techniek trainingen. Jan Van Winckel zag mij regelmatig aan het werk en is blijkbaar onder de indruk (lacht). Een grote eer voor mij, want Van Winckel heeft reeds heel wat watertjes doorzwommen.”

Schitterende uitdaging die ik niet kon weigeren

“Vervolgens werd ik gepolst of er voor mij een buitenlands avontuur mogelijk was”, vervolgt Canale, duidelijk onder de indruk van het gekregen voorstel. Voordat ik goed en wel besefte kwam de functie bij Al-Ahli ter sprake. Ik mag mij bezighouden met de jeugdopleiding. Ze werken bij de Aziatische topclub op een andere manier dan bij de meeste clubs in België. Bij Al-Ahli moet ik mij ontfermen over de zogenaamde Young Lions. De beste achttien jeugdtalenten vanaf 15 jaar. Het is de bedoeling om die gasten te helpen met de verdere ontwikkeling en om de stap naar het eerste elftal te zetten. Een schitterende uitdaging die ik niet kon weigeren. Vergeet niet dat Al-Ahli een topclub is op alle vlakken. Ze werden vier keer landskampioen en wonnen dertien keer het kampioenschap van de King of Saudi Cup. Bovendien werd door Al-Ahli in 1986 en 2012 de finale van de AFC Champions League gespeeld.”

“In 2021 was Besnik Hasi, ex RC Genk en RSC Anderlecht er coach. Ik kan bij hem mijn licht eens gaan opsteken. Al-Ahli is één van de grootste clubs van Saoedi-Arabië. Het zal zeker wat tijd kosten om mij aan te passen. Want het is een totaal andere wereld.”

Alleen op avontuur

“Ik vertrek binnenkort alleen op avontuur”, weet Canale, die in België trainer was van Calcio Genk, Bregel Sport, Sporting Hasselt en Bilzen-Waltwilder. Mijn vrouw en kids blijven samen met twee koks klaar staan in de Brasserie. De Masita Soccer Arena en sportwinkel blijft in goede handen. Ik ben dan ook Stefano Ghiro en Marc Parthoens enorm dankbaar. Verder is alles goed geregeld hoor. Ik laat geen puinhoop achter hé. Voor de trainingen blijven onze TVJO Kris Vangeloven en Stefano Ghiro aan de slag. Voor onze techniek trainingen hebben we drie toppers, die ook bij STVV bezig zijn, binnengehaald. Luigi Noviello (ex-speler RC Genk), Wiliam Vannes en Lenny Gielen. Iedereen zal bij ons blijven terecht kunnen voor een top begeleiding. Ik blijf ook contact houden met de jongens en kom regelmatig terug naar België. Al de huidige projecten blijven lopen en ik blijf betrokken. Ik kan zorgeloos starten aan mijn nieuw avontuur”, besluit een zelfverzekerde Pino Canale.