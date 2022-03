Pijnlijke nederlaag voor Sezoens Bocholt tegen Kembit-Lions in de Final Four-finale van de BENE-League

Een dreun van formaat voor T1 Bart Lenders en zijn team. Sezoens Bocholt kon voor de vijfde opeenvolgende keer de titel in de BENE-League winnen. In de reguliere competitie was Kembit-Lions komen winnen in Bocholt, maar in de finale van de Final Four waren de Damburgers favoriet. Zeker na de vlotte 29-24-overwinning tegen Sporting Pelt. Kembit-Lions had immers verlengingen nodig tegen Green Park Aalsmeer. Na een uur spelen kregen we 31-31 op het scorebord. In de slotseconden kregen de Lions een strafworp en Thomas Dekker bleef koelbloedig en legde de 37-36-eindstand vast.