Pijnlijke nederlaag voor Annika Van Heukelom en Athenas Lummen tegen Sparta Laarne: “Balverliezen deden ons na rust de das om”

Ontgoocheling bij Annika Van Heukelom

“Dit is een pijnlijke nederlaag”, klonk Annika Van Heukelom ontgoocheld na de wedstrijd. “We hadden hoop op een goed resultaat, omdat we weten dat we teams als Laarne kunnen verslaan. Onze eerste helft was fantastisch, maar na de rust stokte de scoremachine en leden we te veel balverlies. Dat heeft ons in de slotfase de das omgedaan. We kregen ook moeilijk greep op Beeckmans (20 ptn, red.) en Marcou (14 ptn, red.) .”

“Het zal inderdaad een zware klus worden om van die laatste plaats weg te geraken”, vervolgt de Nederlandse forward. “Of ik opnieuw in mijn oude ritme zit? We hebben dit seizoen te kampen gekregen met blessures. De kern is smal en jong. We werken hard op training en de sfeer is geweldig. Eigenlijk verdienen we die rode lantaarn niet. Ine Vanderhoydonks is nog altijd out met een vingerletsel. Ikzelf lag één maand in de lappenmand door een knieblessure. Ik zit nog niet in mijn oude ritme, kon tegen Laarne wel mijn steentje bijdragen, maar de shots vliegen nog niet binnen naar wens. Mijn sterkste wapen zijn de driepunters. Ik voel dat het de goede richting uitgaat. Het resterende programma is loodzwaar. Toch moeten we blijven geloven dat we kunnen stunten. Anders zal het behoud via de play-downs moeten verwezenlijkt worden. We blijven strijdvaardig en ik geloof in een goede afloop”, besluit de 21-jarige Van Heukelom uit Weert.