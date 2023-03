Pijnlijke nederlaag voor Annika Van Heukelom en Athenas Lummen tegen Sparta Laarne: “Balverliezen deden ons na de rust de das om”

De sfeer was geweldig in ‘Sportcomplex Vijfsprong’ te Lummen met de komst van rechtstreekse concurrent Sparta Laarne. Athenas Lummen kreeg dit seizoen te kampen met blessureleed en staat met de rode lantaarn in handen. De hoop was groot om de broodnodige punten thuis te houden tegen Laarne. Na een schitterende eerste helft leden de Lummense meisjes te veel balverliezen. In de slotfase kon Laarne optimaal profiteren en na een 62-68 huiswaarts keren met de gouden punten.

In TDW1 is er dit seizoen slechts één daler, als er een ploeg wil stijgen uit eerste landelijke. De laatste drie van het klassement spelen de play-downs. Athenas Lummen speelt met veel jonge meisjes en het basketbal wat ze brengen is mooi om naar te kijken. Knap werk van T1 Tom Johnson. Echter de nodige ervaring ontbreekt en door het blessureleed staat Athenas met de rode lantaarn in handen. Met de komst van staartploeg Sparta Laarne roken de Lummense meisjes een unieke kans om gouden punten te grijpen.

Onder impuls van een ijzersterke Ndabukiye nam Athenas een furieuze start (9-0). Laarne kon de schade beperken met enkele bommen. Lummen hield het tempo hoog en Verdonck viel sterk in onder de borden (34-28). Annika Van Heukelom liet de grootste voorsprong op het bord flikkeren met 45-33. Laarne kon in de slotminuten van de eerste helft nog wat knagen aan de achterstand (45-38 rust).

Na de rust viel Lummen compleet stil en kreeg een 0-16 om de oren. Laarne domineerde de rebound, maar de Lummense meisjes bleven knokken. Twee keer stonden de tribunes in lichterlaaie toen Ndiribe zorgde voor 55-51 en Filtjens voor 60-59, maar de balverliezen werden fataal.

Ontgoocheling bij Annika Van Heukelom

“Dit is een pijnlijke nederlaag”, klonk Annika Van Heukelom ontgoocheld na de wedstrijd. “We hadden hoop op een goed resultaat, omdat we weten dat we teams als Laarne kunnen verslaan. Onze eerste helft was fantastisch, maar na de rust stokte de scoremachine en leden we te veel balverlies. Dat heeft ons in de slotfase de das omgedaan. We kregen ook moeilijk greep op Beeckmans (20 ptn) en Marcou (14 ptn).”

“Het zal inderdaad een zware klus worden om van die laatste plaats weg te geraken”, vervolgt de Nederlandse forward. “Of ik terug in mijn oude ritme zit? We hebben dit seizoen te kampen gekregen met blessures. De kern is smal en jong. We werken hard op training en de sfeer is geweldig. Eigenlijk verdienen we die rode lantaarn niet. Ine Vanderhoydonks is nog altijd out met een vingerkwetsuur. Ikzelf lag één maand in de lappenmand door een knieblessure. Ik zit nog niet in mijn oude ritme. Kon tegen Laarne wel mijn steentje bijdragen, maar de shots vliegen nog niet binnen naar wens. Mijn sterkste wapen zijn de driepunters, maar ik voel dat het de goede richting uitgaat. Het resterende programma is loodzwaar. Toch moeten we blijven geloven dat we kunnen stunten.”

“Anders zal het behoud via de play-downs moeten verwezenlijkt worden. We blijven strijdvaardig en ik geloof in een goede afloop”, besluit de 21-jarige Van Heukelom uit Weert.

ATHENAS LUMMEN: Ndiribe 17, Ndabukiye 16, Filtjens 13, Cuyvers 5, Van Heukelom 5, Verdonck 4, Schillebeeks 2, Hermans 0.