Pietro Perdichizzi (KVC Westerlo) wil bevestigen in derby tegen Lierse Kempenzonen: “Het is stilaan money time”

“De trainer was heel tevreden over de mentaliteit die we getoond hebben tegen Seraing”, weet verdediger Pietro Perdichizzi. “Op die manier kunnen we het elke tegenstander moeilijk maken. Maar elke match is natuurlijk anders. Dat is in de heenronde al vaker gebleken. Om zondag de punten opnieuw thuis te houden, zullen we datzelfde ‘jusqu’au-boutisme’ aan de dag moeten leggen.”

Lierse Kempenzonen gaat wellicht niet vrank en vrij komen meevoetballen, zoals Seraing dat wel deed.

“Als ze zich komen ingraven, is het aan ons om daar een antwoord op te vinden”, aldus Perdichizzi. “Onze aanvallers hebben tegen Seraing alvast weer het nodige vertrouwen getankt. Je voelt dat de vorm goed zit. Die lijn moeten we nu de komende weken zien door te trekken. Na zes nederlagen op rij heeft Lierse Kempenzonen vorige week opnieuw aangeknoopt met een 3-1-overwinning tegen Club NXT. Dat zal hen wel deugd gedaan hebben. We zijn dus gewaarschuwd.”

Money time

KVC Westerlo sloot het jaar 2020 af met 24 punten. Om voor de prijzen mee te strijden, zullen de statistieken in de terugronde toch wel wat opgetrokken moeten worden.

“Dat klopt”, beseft Perdichizzi. “We hebben voor Nieuwjaar iets te veel domme punten laten liggen. Dat mag nu niet meer gebeuren, want nu is het stilaan ‘money time’. Met twee matchen tegen Lierse Kempenzonen en Club NXT voor de boeg, zouden we in een ideaal scenario inderdaad negen op negen moeten pakken. Want dan komt met Lommel een van onze grootste concurrenten over de vloer. Maar dat is heel gevaarlijk om te zeggen. Matchen tegen ploegen uit de onderste regionen zijn meestal de gevaarlijkste. Opperste concentratie is dus nodig.”

Terug naar eerste klasse?

Pietro Perdichizzi (28) wordt nog altijd bij een van de betere verdedigers van 1B gerekend, maar uitgerekend zijn ex-club Union lijkt op dit moment de grootste titelkandidaat te zijn. “Mijn doel is nog altijd om ooit weer in de Jupiler Pro League te spelen”, klinkt het vastberaden. “En dat doel wil ik graag met KVC Westerlo bereiken, want daarvoor ben ik naar hier gekomen. De kwaliteiten in de groep zijn ervoor aanwezig. Het is nu aan ons om het waar te maken.”