Pietro Perdichizzi en wisselvallig KVC Westerlo kunnen niet bevestigen tegen Club NXT (1-1): “De armen niet laten hangen”

Alwéér een gemiste kans dus voor KVC Westerlo. Pietro Perdichizzi (27) heeft er niet meteen een verklaring voor. “De ontgoocheling was groot”, moet de centrale verdediger toegeven. “Dit was inderdaad niet hetzelfde KVC Westerlo dat we maandag tegen RWDM bezig zagen. Waar het verschil lag? Ik weet het niet. De goesting was precies minder groot. Al moeten we durven zeggen dat het geluk ook nu weer niet echt aan onze kant stond. Brugge scoorde meteen uit zijn eerste mogelijkheid, terwijl wij de paar kansen die we kregen niet wisten te verzilveren. Net zoals in de match op RWDM werd ook nu weer een penalty gemist. Dat heeft het wedstrijdverloop mee bepaald. We zijn telkens wel dominant, maar we kunnen dat voorlopig niet omzetten in de nodige resultaten. Dat is best wel frustrerend.”

Wisselvallig seizoen

Als het zo doorgaat, zou het wel eens een wisselvallig seizoen kunnen worden voor het ambitieuze KVC Westerlo. “We moeten eerlijk zijn”, beseft Perdichizzi. “Op dit moment brengen we net iets te weinig om aanspraak te kunnen maken op een plaats bij de top. Na de 3-0-winst tegen RWDM hoopte iedereen dat dat de déclic zou zijn, maar we hebben de lijn dus niet kunnen doortrekken. Dit was al ons vijfde gelijkspel dit seizoen. Dat zijn heel veel belangrijke punten die we zo weggegooid hebben en dat hebben we enkel en alleen aan onszelf te wijten. Er zit meer dan voldoende kwaliteit in deze groep, maar voorlopig blijft het nog wat zoeken. Er zijn nog een aantal dingen die beter kunnen en moeten.”

Focus op Deinze

Ervaren man Pietro Perdichizzi blijft echter strijdvaardig. “We mogen de armen niet laten hangen”, klinkt het. “Het kampioenschap is nog lang en er zijn dus nog veel punten te verdienen. Het is wel een feit dat we nu even niet meer naar de rangschikking moeten kijken. Vanaf nu zal het match per match moeten gebeuren. Wat voorbij is, is voorbij. De focus ligt nu alweer op de match van woensdag tegen Deinze. Met minder dan de drie punten mogen we dan niet tevreden zijn.”