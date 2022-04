Pietro Perdichizzi en KVC Westerlo trekken vrijdagavond vol zelfvertrouwen naar Moeskroen: “Tonen dat we een waardige kampioen zijn”

voetbal 1BDe druk is van de ketel voor KVC Westerlo, dat sinds zondagavond zeker is van de titel in 1B. De trotse kampioen kan vrijdag dus vrijuit gaan voetballen op het veld van Excelsior Moeskroen. Volgende week eindigt het seizoen met een galamatch in het eigen Kuipje tegen RWDM.

Is iedereen intussen al wat gerecupereerd? “Het was inderdaad een stevig feestje”, lacht Pietro Perdichizzi. “We hebben samen in het stadion de match tussen Deinze en RWDM gevolgd, dus de ontlading was groot. We hadden het zelf al vroeger kunnen afmaken op het veld, maar met de meet in zicht hebben we een paar steken laten vallen. Dat was jammer, maar goed. De titel is binnen en dat is nog altijd het belangrijkste. Veel tijd om te recupereren was er niet, want we zijn nog altijd professionals. De partij tegen Moeskroen wordt op dezelfde manier voorbereid als anders, maar het spreekt voor zich dat er deze week toch nét iets meer fun was op training dan anders.”

Teamspirit

Jullie kunnen nu zonder druk naar Le Cannonier. “We weten allemaal dat het nooit simpel is om in Moeskroen de drie punten te pakken”, beseft Perdichizzi. “Dat zal nu niet anders zijn, maar we moeten tonen dat we een waardige kampioen zijn. Daar heeft de trainer ook de nadruk op gelegd. Wij gaan onze twee laatste wedstrijden nog proberen te winnen.”

De coach gaat vrijdag wellicht een paar andere jongens de kans geven om zich te tonen? “Die beslissing ligt bij hem”, klinkt het. “De kans bestaat, maar dat maakt eigenlijk geen verschil. Iedereen in de groep is evenwaardig en of hij nu veel gespeeld heeft of niet: elke speler heeft zijn rol gespeeld in het verhaal. De teamspirit stond boven alles. Dat maakt dit seizoen zo buitengewoon.”

In schoonheid afsluiten

Als jonge speler mocht Pietro Perdichizzi (29) destijds met Charleroi, Club Brugge en Zulte Waregem al eens proeven van het hoogste niveau. Twee jaar geleden vertrok hij bij Union, de latere kampioen in 1B. Nu zet Perdichizzi met KVC Westerlo dus ook weer de stap naar 1A.

“Ik heb Union destijds verlaten, omdat ik overtuigd was van het verhaal van het bestuur van Westerlo”, aldus de robuuste verdediger. “Door allerlei omstandigheden is het vorig seizoen mislukt, maar nu hebben we ons doel dan toch bereikt. Dit is een unieke ervaring in mijn carrière en ik ben er zeker van dat KVC Westerlo zich ook in eerste klasse zal tonen. De club heeft voldoende tijd om er zich op voor te bereiden. Het is een zware campagne geweest, dus we zijn blij dat de riem er binnenkort af mag. Maar nu willen we het seizoen graag nog in schoonheid afsluiten.”

