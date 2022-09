Pietro Perdichizzi en KVC Westerlo staan voor zwaar tweeluik tegen Antwerp en Anderlecht: “We gaan niet met knikkende knieën het veld opstappen”

voetbal jupiler pro leagueMet Antwerp en Anderlecht staat KVC Westerlo voor een stevig tweeluik. De Kemphanen schoten zichzelf vorige zondag nog in de voet door in eigen stadion met 0-1 onderuit te gaan tegen Eupen. Om de voeling met de linkerkolom niet te verliezen, zouden die verloren punten toch best ergens gerecupereerd kunnen worden.

Verdediger Pietro Peridchizzi baalde uiteraard na afloop van de match tegen Eupen, maar hij blijft de zaken rustig bekijken. “De competitie is nog niet zo lang bezig”, klinkt het. “Er is dus zeker nog geen reden tot paniek. Met een beetje meer geluk hadden we op dit moment drie, of vier punten meer kunnen hebben. Neem nu die gemiste penalty op het einde vorige week. Het zijn zo van die details die ons al een paar punten gekost hebben. Bij ons lukt het telkens nét niet, terwijl de bal wél goed valt voor de tegenstander. Hopelijk breken ze ons inderdaad niet zuur op, maar nogmaals: het is nog veel vroeg om daar nu al over te praten. Wij doen gewoon voort zoals we bezig zijn.”

“Het is wel een feit dat we tegen Eupen niet onze beste wedstrijd van het seizoen gespeeld hebben”, beseft Perdichizzi. “Tegen Antwerp zal het beduidend beter moeten. Zeker qua mentaliteit en inzet. We moeten eerlijk zijn: het wordt een héél moeilijke verplaatsing. We spelen tegen een ploeg die 18 op 18 gehaald heeft en dus vol vertrouwen loopt te voetballen. De steun van de supporters speelt op Antwerp ook wel een rol. Ik heb er zeven jaar geleden nog zelf gevoetbald. Toen nog wel in tweede klasse, maar ik weet hoe het aanvoelt. Het zal lastig worden, maar we gaan zondag zeker niet met knikkende knieën het veld opstappen. Als we ons op voorhand al verloren zouden geven, kunnen we maar beter thuis blijven.”

Blessures Bernat en Van Eenoo

“Er is nog niet echt over gepraat in groep, maar ik denk wel dat de trainer om een stevige reactie van zijn team zal vragen”, besluit Perdichizzi. “Met Bernat en Van Eenoo moeten we nu wel twee belangrijke spelers missen. Er zal dus geschoven moeten worden, maar er zit voldoende kwaliteit in de groep om dat op te vangen. Of we mogen hopen dat Antwerp zijn midweekmatch tegen Union nog in de benen heeft? Die vermoeidheid gaat volgens mij geen rol spelen. De coach heeft daar ook voldoende middelen om op zo’n situatie te anticiperen. Er zijn ook nu weer verschillende scenario’s mogelijk. Zoals elke week. We zullen gauw merken wat voor een match het zal worden, maar wij moeten ook nu weer alleen naar onszelf kijken en niet naar de tegenstander.”

