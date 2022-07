Pietro Perdichizzi en KVC Westerlo sluiten voorbereiding af met galamatch tegen AZ: “We gaan de laatste rechte lijn in”

“We gaan de laatste rechte lijn in”, beseft ook Pietro Perdichizzi. “De voorbereiding is heel rustig verlopen. De sfeer in de groep is opperbest. De mentaliteit zit goed, er is kwaliteit aanwezig én we zijn gespaard gebleven van de nodige blessures. Weinig nieuws te rapen dus en dat is eigenlijk alleen maar positief. Het ziet er goed uit.”

Het gebeurt wel vaker tegenwoordig dat er twee oefenduels op één dag afgewerkt worden. Is dat soms niet vreemd? “Dat is een bewuste keuze”, aldus Perdichizzi. “We hebben een heel uitgebreide kern, dus het is een goeie gelegenheid om iedereen de nodige speelminuten te geven en zo kan de coach ook verschillende dingen uitproberen. Of hij zaterdag in de galamatch tegen AZ al in zijn kaarten gaat laten kijken? Dat moet je aan hem vragen. (lacht) De competitiestart komt eraan, dus het is aan de technische staf om de nodige knopen door te hakken. En van de spelers die op het veld staan, wordt verwacht dat ze hun werk zo goed mogelijk uitvoeren.”

Blijven groeien

Merk je een andere manier van aanpakken nu KVC Westerlo terug op het hoogste niveau speelt? “Niet echt”, klinkt het. “De coach hanteert nog altijd dezelfde manier van werken als vorig seizoen en ik zie ook geen enkele reden om dat veranderen omdat we nu in 1A spelen. Het enige verschil zal zijn dat de matchen zich nu sneller zullen opvolgen. De intensiteit zal hoger liggen, maar daar zijn we op voorbereid.”

Ancien Pietro Perdichizzi (29) mocht tien jaar geleden met Charleroi al eens proeven van eerste klasse. “Ik ben heel blij dat ik me nog eens ga kunnen tonen”, besluit de robuuste verdediger. “Ik had na het kampioenschap met Union al de stap terug naar eerste kunnen zetten, maar ik heb toen bewust voor het project van KVC Westerlo gekozen en we hebben ons doel nu ook effectief bereikt. Wat onze ambities zijn? Dat is moeilijk te zeggen, maar het is een feit dat de club stilaan verder wilt groeien. Het mag dus zeker niet de bedoeling zijn om tot op het einde van het seizoen tegen de degradatie te vechten.”

