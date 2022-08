Pietro Perdichizzi en KVC Westerlo beleven een frustrerende avond in Leuven: “We hebben het zelf uit handen gegeven”

voetbal jupiler pro leagueKVC Westerlo beleefde een frustrerende zaterdagavond aan Den Dreef in Leuven. De statistieken gaven het wedstrijdverloop mooi weer: een moedig strijdend Westerlo had het meeste balbezit, maar mikte op negentig minuten tijd geen enkele keer binnen het doelkader. Toen Perdichizzi een kwartier voor tijd ongelukkig rood pakte en Holzhauser vanop de stip de 2-0 scoorde, was het kalf verdronken.

Veel goeie wil dus bij de Kemphanen, maar eens in de zone van de waarheid liep het telkens fout. Terwijl een uiterst solide OHL wél op de juiste momenten wist toe te slaan. “Een frustrerende avond”, beaamt Pietro Perdichizzi. “Zowel voor mezelf als voor het team. Tot aan de zestien meter van de tegenstander verliep alles eigenlijk zoals gepland, maar de laatste pass kwam er telkens niet goed uit. En op bepaalde fases stond het geluk ook niet echt aan onze zijde.”

Heeft Westerlo zaterdag kennisgemaakt met het realisme van 1A? “Zo zou ik het niet stellen”, weerlegt Perdichizzi. “OHL heeft inderdaad een paar spelers die individueel het verschil kunnen maken, terwijl ze ook nog eens een hecht blok kunnen neerzetten. Maar we kunnen nu ook niet zeggen dat zij enorm veel doelkansen gecreëerd hebben. Het is eerder Westerlo dat zelf de match uit handen gegeven heeft, vind ik. Met een beetje meer realisme had er duidelijk meer ingezeten. Als we dat ene goaltje hadden kunnen scoren, waren we wellicht bevrijd geweest. Efficiëntie was dus het sleutelwoord.”

Knop snel omdraaien

Pietro Perdichizzi kwam zelf een paar keer gevaarlijk opzetten, maar een kwartier voor tijd liep het mis. In een duel met Nsingi gingen beide spelers tegen de grond en raakte Perdichizzi de bal met de hand. Meteen rood oordeelde de ref, waarna Holzhauser Westerlo de doodsteek gaf. “Discutabel”, oordeelt de centrale verdediger. “Ik was eerder op de bal, maar werd uit evenwicht gebracht. Die handsbal was dus zeker niet bewust. Veel scheidsrechters zouden er volgens mij niet voor fluiten, maar goed. Ik hoop dat de uitsluiting van zaterdag volstaat. Het heeft het wedstrijdverloop immers mee bepaald, dus normaal gezien zou het hier wel moeten bij blijven.”

Conclusie na deze eerste nederlaag? “De knop snel omdraaien”, klinkt het vastberaden. “Zoals elke week trouwens. Ook na een overwinning ligt de focus 24 uur later alweer op de volgende match. We gaan alles analyseren en we moeten telkens opnieuw leren uit onze fouten. Maar we moeten vooral op onze eigen manier blijven voortwerken. Tegen AA Gent beginnen we volgende zondag gewoon weer vanaf nul.”

