Pieterjan Beeken strijdt met KHO Bierbeek om de koppositie in eerste provinciale tegen leider Beigem Humbeek: “Meteen goede start maken in tweede periode”

Onnodig om te zeggen dat iedereen in Bierbeek uitkijkt naar de topper van vanavond. “Absoluut ja, we hebben een hele week scherp getraind en zijn klaar om Humbeek stevig weerwerk te bieden”, wrijft Pieterjan Beeken zich in de handen. “Enfin, we hopen natuurlijk op meer dan zomaar wat weerwerk, want we willen natuurlijk voluit voor die winst gaan. Het is best spijtig dat we die periodetitel op een haar na misgelopen zijn. Ik denk dat ons weinig te verwijten valt met die 23 op 30, al was het vooral tegen de ploegen uit de rechterkolom dat we het hebben laten liggen. Maar goed, we zitten sowieso in een positieve flow en willen ook in periode twee een goede start maken. We zullen vooral op onze hoede moeten zijn voor hun aanvallende kwaliteiten als je weet dat ze de productiefste ploeg van de hele reeks zijn.”