Pieterjan Beeken moet volgend seizoen het Betekomse middenveld mee kleur geven: “Ik voel me nu wel klaar voor een stapje hoger”

voetbal derde nationale BDe streekderby tussen KAC Betekom en Olympia Wijgmaal werd dit weekend afgelast door de winterse temperaturen. Meteen de derde match al dit seizoen die de troepen van coach Custers op een later moment moeten inhalen na Termien en Geel. Wanneer juist, zal de toekomst uitwijzen. Wat die toekomst betreft, legden we ons oor eens te luister bij de eerste aanwinst van Betekom richting komend seizoen: Pieterjan Beeken.

Wie Beeken zegt, zegt eersteprovincialer KHO Bierbeek: “Ik ben beginnen voetballen bij Tienen, maar ben al op mijn veertiende naar Bierbeek vertrokken”, opent de 22-jarige middenvelder. “Daar heb ik een paar jeugdreeksen doorlopen en ben vrij snel in de B-kern beland en ook vrij snel in de A-kern. Op mijn zestien jaar debuteerde ik in het eerste elftal en vanaf mijn zeventien jaar stond ik vast in de basis waardoor ik nu aan mijn vijfde jaargang bezig ben bij Bierbeek.”

Enkel focussen op voetbal

“Hoewel je in eerste provinciale nergens beter kan zitten dan bij Bierbeek, je moet je er enkel focussen op het voetbal, vond ik dat ik nu wel klaar was voor een stapje hoger’ gaat Beeken voort. “Er is in het verleden inderdaad al wel eens contact geweest met Betekom, maar toen had ik nog niet de ervaring die ik nu wel heb. En ik voelde nu ook dat ze me echt wilden en me apprecieerden. Bovendien hoorde ik enkel maar positieve signalen over de nieuwe trainer, Mathias Vrebosch. Zijn manier van spelen spreekt mij erg aan, dus dat alles maakte dat ik niet lang moest twijfelen om nu wel voor Betekom te kiezen.”

Vader

“Bovendien is Betekom een club die onze familie niet vreemd is, aangezien mijn vader er zijn carrière afsloot en er ook mooie herinneringen aan heeft overgehouden. Ik ben wel eens gaan kijken toen en herinner me nog vaag een titelmatch waarbij ik nadien op het veld mocht komen en in de kleedkamers. Al zagen die er toen nog wel helemaal anders uit dan nu. De accommodatie en het kunstgrasveld in Betekom mogen gezien worden.”

Promotie

“Op dit moment zit ik volop in de examenperiode. Ik zit in mijn laatste jaar kinesitherapie, maar eens de examens voorbij zijn, ga ik zeker eens naar Betekom afzakken om een wedstrijdje mee te pikken en om ook de spelers al wat te leren kennen. Maar eerst wil ik me nu nog volop focussen op Bierbeek en er nog het maximale uithalen. Dat zou inderdaad de promotie zijn, iets wat we al enkele jaren najagen. Het zou heel mooi zijn moesten beide ploegen volgend jaar in derde amateur spelen”, besluit de polyvalente middenvelder uit Boutersem.