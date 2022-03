Pieter Walbers gelooft in finalekansen voor LVL: “Twee sets volstaan”

Ladies Volley Limburg kende dit seizoen heel wat successen in eigen Genkse zaal, maar voor de wellicht belangrijkste wedstrijd van het seizoen, wijkt LVL uit naar Tongeren. “We hadden geen andere keuze, de zaal in Genk is niet vrij”, zegt Pieter Walbers. “Misschien is de Eburon Dom wel een meerwaarde. Het is alleszins neutraal terrein, maar onderliggend kan het ook een meerwaarde zijn. Vergeet niet dat de sporthal heel vaak het decor geweest is voor topprestaties van Datovoc. Hopelijk werkt dat inspirerend.“