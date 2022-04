Pieter Vyncke (FC Kleit): “Titel zou geweldige bekroning zijn”

Voetbal tweede provinciale AHoogspanning bij FC Kleit. Tien jaar na de titel in derde provinciale kan de grotploeg opnieuw de kampioen spelen. Of worden de Sentse Goalgetters de spelbrekers en gaat Destelbergen met de oppergaai aan de haal? Pieter Vyncke was er tien jaar geleden ook bij en hoopt dat zijn ploeg zondag een nieuwe hoogdag beleeft. Enige stress is er wel.

“Ja, wie had dat durven denken? Zelfs wij durfden niet denken dat we op de slotdag nog in de race voor de titel zouden zitten. Best straf, want voor het seizoen werden wij door iedereen, onszelf inbegrepen, als een ploeg voor de middenmoot bestempeld. En nu lijkt het alsof we in de Ronde van Vlaanderen in de rechte lijn zetten en vanuit het wiel van onze concurrent mogen sprinten. Geef toe, we hebben het een stuk meer in handen dan Destelbergen.”

Doelpuntensaldo

We kunnen Vyncke geen ongelijk geven. Voor het coronavirus zijn intrede deed, was het aantal gewonnen wedstrijden beslissend bij een gelijk aantal punten en volgde een testwedstrijd bij een gelijke stand. Nu wordt ook gekeken naar het doelpuntensaldo en op dat vlak heeft Kleit een bonus van vier doelpunten. “Ja, wij hadden niet meteen gedacht dat we in de aanloop naar de laatste speeldag met zo’n zaken bezig zouden zijn. Ons saldo is vier doelpunten beter dan dat van Destelbergen. Winnen we met 1-0, dan moet Destelbergen er al vijf in het mandje leggen. Onze opdracht tegen Sint-Laureins is natuurlijk een pak moeilijker. Maar bij winst zullen we er hoe dan ook heel dicht bij zijn. En op zich is dat wel straf, want in de loop van het seizoen vielen zowel Frederik Rys, Fre De Wispelare, Jonas Wittoeck en Joren Verstrynge om verschillende redenen uit. Het maakt onze prestatie nog straffer. Maar nogmaals, Sint-Laureins wordt een taaie brok.”

De Goalgetters bewezen vorige week al dat ze scherprechter willen spelen in de titelstrijd. Droomt Vyncke er niet van om het doelpunt te maken dat Kleit in tweede provinciale brengt.

“Ja, wellicht met de kop dan, want als ik het goed heb dan scoorde ik zeven van mijn acht doelpunten met het hoofd. Als linksachter zijn dat toch fraaie statistieken. Het maakt me eigenlijk niet uit wie er scoort. Als we die titel maar pakken. Enkele weken geleden was het credo hier: niks moet, alles mag. Maar nu zou een titel een geweldige bekroning zijn. Tot voor enkele weken waren we ook wel bezig met die Hofman Cup. Maar een titel is toch van een andere orde.”

Kwaliteit

Vyncke weet maar al te goed dat het niet zo evident wordt om de drie punten te pakken. Een analyse van Sint-Laureins hoeft niet meer. “We kennen die ploeg door en door. Ze hebben weinig geheimen voor ons. Kwaliteit te koop daar. Niels Crommen, Jens Van Loo, Quinten De Muer, Sander Cools, noem maar op. Dat zijn stuk voor stuk spelers die het niveau van tweede provinciale overstijgen. En die willen allemaal maar al te graag ook volgend jaar een derby spelen tegen ons. Het voordeel is dat wij zeker nog niet op ons tandvlees zitten. We wonnen zes wedstrijden op rij, vorige week zelfs met 1-4 bij LS Merendree. Al voel je wel dat er links en rechts wat kleine kwaaltjes opduiken. Zo is het nog af te wachten als spelers als Pieterjan Maenhout en Thomas Impens opgelapt raken. We gaan hoe dan ook vol voor de titel zondag.”

