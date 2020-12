Pieter Verhees (Maaseik) opgetogen na 3-0-winst tegen Ankara: “Van het beste dat we al lieten zien”

Volleybal/CEV CupMaaseik heeft zich dinsdag na een vlotte 3-0-zege tegen Ankara geplaatst voor de kwartfinale in de CEV-Cup. De Maaslanders spelen donderdag tegen thuisploeg Las Palmas. De Maaseikenaars speelden een beresterke partij en kwamen nooit in de problemen. “Van het beste dat we al lieten zien? Ik denk het wel, je merkt dat we steeds beter op elkaar ingespeeld geraken”, vertelt Pieter Verhees.

Maaseik-coach Joel Banks gaf in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ankara aan dat hij in de verloren partij tegen Menen gezien had wat hij van zijn team kon verwachten. Verwachtingen die hij op de schouders van Jan Martinez en Lou Kindt legde, want beiden stonden, in tegenstelling tot het weekend, in de basis.

Een goede keuze, zo bleek, want zowel Martinez als Kindt hadden een belangrijk aandeel in de Maaseikse zege. “Dit is het resultaat van teamwerk”, reageert Lou Kindt die aan vijftig procent scoorde, goed voor tien punten. “Leuk, maar de kwalificatie voor de kwartfinale is toch de belangrijkste conclusie.”

Op naar donderdag

Ook Pieter Verhees, naast Jelte Maan de Maaseikenaar met de meeste Europese ervaring, zag een uitstekende ploeg. “Je merkt dat samenspelen zijn vruchten afwerpt. We geraken steeds beter op elkaar ingespeeld, het tactische plaatje klopte. We startten heel scherp en eigenlijk hielden we dat de hele wedstrijd vol. In de derde set leken we even te verslappen, maar gelukkig was de focus weer snel daar. Dit is genieten. We kunnen nu in alle rust naar de wedstrijd op donderdag toeleven. Dit belooft alvast veel goeds.”

Net als op training

Michell Stahl was met elf punten opnieuw goed voor een belangrijk aandeel in de Maaseikse puntenkorf. De Amerikaan is ondanks de makkelijke zege toch verrast dat het zo vlot ging. “Ankara is een tegenstander van niveau. Ik ben heel blij dat we zo’n goede prestatie hebben neergezet”, zegt de middenman. “Deze prestatie is een bevestiging van de manier waarop we de voorbije weken gewerkt hebben. Het niveau dat we tijdens deze wedstrijd toonden, zag ik de laatste tijd al regelmatig op training.”