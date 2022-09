Pieter Vanbeginne en Eppegem op jacht naar eerste driepunter: “Nederlaag op speeldag één doorspoelen met zege”

Wervik verloor op speeldag één met 2-5 van Wielsbeke. Pieter Vanbeginne en maats gingen dan weer met 3-0 onderuit bij titelfavoriet Tempo Overijse: “De zege van Overijse was zeker wel verdiend te noemen, maar toch had er meer ingezeten. Zij scoorden een penalty voor de rust, maar voor het overige gaven we weinig weg. Na de pauze waren we een tijd lang de betere ploeg en hadden we kansen. Maar die maakten we niet af. Overijse deed dat wel en dat maakte het verschil. Al is het natuurlijk geen schande om van hen te verliezen, toch een ploeg die in de top drie thuishoort.”

“Die nederlaag willen we natuurlijk doorspoelen met een zege” is Vanbeginne duidelijk. “Zeker voor eigen volk. Wervik verloor op speeldag één stevig in eigen huis dus ook zij zullen wel iets willen rechtzetten. Makkelijk zal het dus niet worden want voor mij zijn ze totaal onbekend, maar het doel moet wel zijn de drie punten in Eppegem te houden.”

Einde verhaal

Zelf maakte Vanbeginne de overstap van KAC Betekom, dat uitkomt in de B-reeks in derde nationale. Daar was hij twee periodes actief met tussenin een uitstapje naar Houtvenne in tweede nationale: “Bij Betekom was het vrij snel duidelijk dat het daar einde verhaal was voor mij. Dan moet je uitkijken naar iets anders en via via ben ik dan in contact gekomen met Eppegem. Ik had er meteen een goed gevoel en merkte ook dat zij in mij geloofden. Als inwoner van Boortmeerbeek is Eppegem overigens altijd een ploeg geweest die ik in mijn achterhoofd hield. Een tien minuten rijden én op een mooi niveau in nationale. Lang moest ik dus niet twijfelen.”

Probleemloos

“Tot dusver ben ik dan ook al heel tevreden over mijn keuze”, blikt de 26-jarige Vanbeginne terug. “Ik speelde de ganse voorbereiding zonder last te hebben van kwaaltjes of blessures en maakte de negentig minuten vaak probleemloos vol. De coach heeft mij voorlopig als rechtsback/rechtsvoor uitgespeeld in een 3-5-2 zodat ik de hele flank voor mijn rekening kan nemen. Dat lukt vrij aardig al zijn er natuurlijk nog werkpunten, zeker op defensief vlak. Ik ga er alles aan blijven doen om zoveel mogelijk te spelen en belangrijk te zijn.”

Lees ook: meer voetbal derde nationale A