Pieter Van Laer heeft al zege beet en is outsider voor GP Wilfried Peeters: “Onverwacht goed gestart”

wielrennen beloftenPieter Van Laer is uitstekend aan het seizoen begonnen. De derdejaarsbelofte uit Zoersel won in de sprint de kermiskoers in Zepperen en werd vorige zondag aan het einde van de Omloop van het Waasland zesde. Zondag trekt de geneeskundestudent naar de Grote Prijs Wilfried Peeters in Mol.

“Onverwacht goed gestart”, beweert de 20-jarige belofte uit Zoersel. “Het eerste semester van mijn studies was nochtans redelijk zwaar. Tijdens de ploegstage in Spanje heb ik goed kunnen trainen, maar door ziekte heb ik het openingsweekeinde moeten overslaan. Mijn eerste wedstrijd in Zepperen kon ik meteen winnen. En in de Omloop van het Waasland glipte ik mee in een vlucht van elf die na circa 70 kilometer tot stand kwam.”

Demarrages

Uit die vlucht reden laureaat Samuel Leroux, Elias Van Breussegem, Michiel Nuytten en Maxim Delrue weg. “Toen onze voorsprong op het peloton terugliep van vijftig naar twintig seconden begon iedereen in de kopgroep te panikeren”, aldus Van Laer. “Het regende demarrages. Ik verkeek me een beetje op het duo van Tarteletto-Isorex. Blijkbaar had Thibau Verhofstadt een probleem met zijn versnellingsapparaat. Vandaar dat hij op die uitval niet kon reageren. Los daarvan, waren we met die elf toch voorop kunnen blijven had ik nooit de kans gekregen het af te maken. Want zowel Roubaix, Tarteletto-Isorex als EFC-L&R-Van Mossel zaten met twee in de kopgroep.”

Continentaal

Achter de vier koplopers spurtte Van Laer naar de zesde plaats. Enkel de Estse kampioen Norman Vahtra ging hem in de sprint van het eerste peloton achter de koplopers vooraf. Van de pion van RB Zelfbouw UCT mag de Grote Prijs Wilfried Peeters zondag op een sprint uitdraaien. Tijdens z’n woensdagtraining ging hij het parcours verkennen. “Ik probeer mee te koersen”, blikt Van Laer vooruit. “Op en vooral meteen na de kasseistrook wordt het uitkijken als er in de open vlakte zijwind staat. Anderzijds ga ik me ook een beetje proberen sparen voor een eventuele sprint. Ik heb de indruk dat de renners van continentale teams als Soudal-Quick.Step en Lotto Dstny een stuk sterker geworden zijn. Zelf zou ik, indien ik de kans krijg, volgend seizoen graag op continentaal niveau koersen. Iets wat ik twee, drie jaar wil proberen. Met mijn studies geneeskunde heb ik natuurlijk een schoon plan A. Want als renner zal ik nooit het inkomen kunnen verwerven van een arts.”

