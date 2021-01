Pieter Van Hijfte-Ysebaert: “Het totaalplaatje klopte bij VK Adegem”

“Uitbollen wordt het zeker niet. Ik word er donderdag 32, maar ik blijf heel gedreven en hoop dat we met deze club top vijf kunnen spelen. Op zich vond ik het wel jammer dat er aan het verhaal van Drongen een einde kwam. ‘Verjongen’ is dan het etiket. Maar goed, het doet dan ook wel deugd als je merkt dat er heel wat ploegen in je geïnteresseerd zijn. Bij Adegem klopte het totaalplaatje. De ambitie is er, vanuit Lovendegem is het maar een kwartiertje rijden en ik zie er Ruben Deleu, één van mijn vrienden, terug. Ook Joren Hebberecht, Mathieu Welvaert en Jasper De Decker ken ik heel goed.”

Aanwinsten

Of De Decker blijft, is nog af te wachten. Hij woont nu in Wilrijk en dat maakt het wel heel moeilijk om volgend seizoen in Adegem te blijven voetballen. Met Arthur Delheye (Heist) ziet Adegem een speler terugkeren naar de oude stal en met de komst van Jordy Creve van FC Lembeke versterkte het zich ook op offensief vlak. Voorts zullen ook doelman Benjamin Twum en Lorenzo De Groote (Lochristi) volgend jaar tot de A-kern behoren.

Van Hijfte-Ysebaert heeft het gevoel dat het wel goed zit in Adegem. “Het vertrek van De Smet is natuurlijk een sportieve aderlating, maar ze hebben toch al behoorlijk wat versterking binnengehaald en quasi de hele spelersgroep tekende al bij. We gaan de lat niet al te hoog leggen, maar de ambitie om top vijf te halen, is wel haalbaar.”

Rol

Door zijn ervaring wordt Van Hijfte-Ysebaert volgend seizoen zeker een belangrijke pion. “Ik wil op verschillende manieren wel belangrijk zijn voor de ploeg. Duidelijk is dat ze me als een zeven hebben binnengehaald. Op de rechterflank voel ik me ook het best in mijn vel en ik zie het dan ook wel zitten. Of Meetjesland interesse had? Jawel, maar eerder vaag. Mijn pa werkt er wel nog achter de schermen, maar is niet prominent aanwezig. Ik had hoe dan ook het gevoel dat Adegem voor mij de beste keuze was.”

