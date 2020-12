Pieter Tsjoen naar vijftiende plek in WK rally in Monza

Dit weekend vond in Monza de laatste proef van het WK Rally 2020 plaats en bij de deelnemers zat ook Pieter Tsjoen, al corijder van de Nederlander Kevin Abbring en dat in een Volkswagen Polo GTi van het rallyteam van Pieter Tsjoen. “We hebben zo weinig kunnen rijden dat ik hier echt nog van start wilde gaan en het evenement stond op zich al een tijdje op mijn verlanglijst”, aldus de Oost-Vlaamse ondernemer en meervoudig Belgisch kampioen rally. “Donderdag en vrijdag waren top, zeker omdat Kevin zich op zo’n specifiek parcours als rond het circuit van Monza in zijn nopjes voelt. Op zaterdag trokken we dan de bergen in ten noorden van Monza, waar er op bepaalde plaatsen veel sneeuw lag. We hadden echter al snel door dat er iets niet klopte met de verdeling van de remdruk, want die verschoof van voor naar achter tijdens het rijden. De knop om dat te regelen zit onderaan het pedaal in een Volkswagen en die knop was stuk. Hierdoor gaat de wagen zich uiteraard erg raar gedragen en verdwijnt het vertrouwen van de rijder in zijn wagen volledig”