Pieter Strauven (Sezoens Bocholt): “Alleen leider, na verdiende overwinning bij Hubo Handbal en eerste nederlaag van Sporting Pelt”

“Het werd geen hoogvlieger de derby bij Hubo Handbal”, begon de middenopbouwer met zijn analyse. “Het eerste kwartier verliep evenwichtig. Na twintig minuten konden we een kloofje slaan en bij de rust (13-18) stonden we er goed voor. In de tweede helft behielden we de controle over de partij en wonnen verdiend. Voorin staat alles op een zakdoek bij elkaar. Het zal met zes ploegen een spannende strijd gaan worden voor de Final4 tickets. Green Park Aalsmeer kon Sporting Pelt hun eerste nederlaag van het seizoen aansmeren. Zo worden we alleen leider, maar daar moet onze focus momenteel niet liggen.”

Eupen en Kembit-Lions

“Het programma is druk”, weet Strauven, die bij Bocholt enkele oude ploegmaats met Ilyas D’hanis en Jeroen De Beule vanuit zijn periode bij Tongeren opnieuw tegenkwam. “Komende dinsdag om 20u30 ontvangen we Eupen in de 1/8ste finales van de beker van België. Een wedstrijd die we absoluut moeten winnen om onze titel als bekerwinnaar in ere te houden. Volgende zaterdagavond krijgen we dan de thuistopper tegen naaste achtervolger Kembit-Lions. Ik moet je niet vertellen dat die wedstrijd met stip in mijn agenda staat aangeduid. Het zal een speciaal weerzien gaan worden. Ik beleefde vier fantastische jaren bij de Lions uit Sittard-Geleen. Hield ook vele vrienden over uit die periode en natuurlijk is het een uitdaging om met Bocholt die topper te winnen. Gezien het niveau in een stijgende lijn zit ontvangen we de Lions met het nodige vertrouwen. In een nokvolle Damburg moeten die punten in Bocholt blijven”, besluit Strauven die samen met doelman Clem Leroy en Mattias Van Criekinge op de sportschool zat.