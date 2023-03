Pieter Strauven en Sezoens Bocholt zijn BENE-League kampioen, na vlotte zege tegen Kembit Lions: “De kers op de taart van een schitterend seizoen”

Vorig seizoen kon Pieter Strauven vieren met de Lions tegen Bocholt. Dit seizoen koos de Maaslander voor een overstap naar de recordkampioen en mocht Strauven opnieuw een feestje bouwen, dit keer tegen zijn ex-club.

“We konden in de reguliere competitie twee keer winnen van de Lions en voor onze trouwe aanhang waren we favoriet”, stelde spelverdeler Pieter Strauven. “Onze start was verbluffend. In defense lieten we geen steken vallen en voorin stond er geen maat op Winters en Spooren. De bank deed ook zijn job. Ik zorgde voor nieuwe impulsen met een mooie treffer vanop afstand en een assist voor Claessens. Tot 9-9, na achttien minuten konden de Lions in het spoor blijven, maar daarna werden we heer en meester en zochten de kleedkamers op met een mooie 18-12-kloof.”

“We bleven energiek spelen na de rust”, gaat de 24-jarige Strauven voort. “Spooren, Winters en De Beule bleven toveren. Valkenborgh bekroonde zijn sterke invalbeurt met drie doelpunten. Leunissen en Eussen boden weerwerk, maar de zege kwam niet meer in gevaar.”

Kers op de taart

“Dit is de kers op de taart van een ijzersterk seizoen”, weet Strauven uit Maasmechelen. “We domineerden de BENE-League en zijn thuis nog steeds ongeslagen. Oververdiend gaat de zesde beker van de grensoverschrijdende competitie in de prijzenkast. De mooiste trofee van het seizoen is binnen.”

Bekerfinale tegen Sporting Pelt

“Over twee weken wacht de bekerfinale van België op zaterdag 1 april in de ‘Alverberg’ te Hasselt tegen buur Sporting Pelt. We mikken uiteraard op de tweede prijs van het seizoen. Het zal zeker een zware klus gaan worden, want Pelt staat scherp om dit seizoen een prijs te pakken. Indien we echter het niveau van tegen de Lions kunnen aanhouden moet ook die beker mee naar Bocholt. Ik ben gelukkig met mijn overgang naar de Damburgers. Vorig seizoen mocht ik vieren met de Lions in de BENE-League. Nu wil ik voluit gaan om met Bocholt te strijden voor de drie prijzen.”