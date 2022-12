Pieter Pauwels wordt tweede op het provinciaal kampioenschap: “Zonder dat ik het wist, heb ik de dood in de ogen gekeken”

Veldrijden beloftenPieter Pauwels werd vijftiende in de veldrit in Balegem. Vermits hij als tweede Oost-Vlaamse belofte over de finish kwam, leverde die eindklassering hem een zilveren medaille op het provinciaal kampioenschap op. Mooi, maar op zich niet wereldschokkend. Het verhaal klinkt echter helemaal anders, wanneer we zijn parcours van het laatste anderhalf jaar bekijken.

Pieter Pauwels werd vijftiende in Balegem op ruim twee minuten van winnaar Ingmar Uytdewilligen. Het leverde hem wel een tweede plaats op het provinciaal kampioenschap op. Achter deze prestatie zit echter een heel verhaal, waardoor de medaille plots heel wat meer weerklank vindt. Pieter Pauwels gaat even terug in de tijd. “In augustus 2021 raakte ik besmet door het coronavirus. Aanvankelijk leek alles wel mee te vallen. Gewoon een verkoudheid zoals iedereen die wel eens meemaakt. De naweeën bleven echter aanslepen. Ik probeerde wel te trainen en te crossen, maar het liep voor geen meter. Bloedonderzoek toonde niets abnormaals aan. Volgens de dokter moest ik gewoon wat harder trainen. Dat deed ik ook, maar het ging van kwaad naar erger. In december (2021, red.) kwam ik aan de start in Herentals. De hoofdpijn was dermate erg dat ik uiteindelijk niet van start ging. Grondig onderzoek drong zich op.”

Volledig scherm Voor Pieter Pauwels (l.) was de tweede plaats op het PK een opsteker. © RV

Lekkende darmen

Dat grondig onderzoek bracht wel het een en ander aan het licht. Pieter Pauwels had een ontstoken hypofyse, slecht werkende bijnieren en lekkende darmen. Lekkende darmen? De renner geeft meer duiding. “Via onder andere een stoelgangonderzoek kwam aan het licht dat er in de darmen minuscule gaatjes waren. Die zorgen ervoor dat afvalstoffen terug in het lichaam kwamen. Je vergiftigt als het ware je eigen lichaam. Mijn hypofyse raakte ontstoken. Dat is een klier aan de hersenen die als controlepaneel van je hele lichaam fungeert. Mijn immuunsysteem stortte helemaal in. Bij mij zette het probleem zich op de hypofyse, maar het had zich net zo goed zoals bij Sonny Colbrelli op het hart kunnen zetten. Dat had veel erger geweest. Zonder dat ik het wist, heb ik de dood in de ogen gekeken.”

Volledig scherm Pieter Pauwels miste de hele voorbereiding op het winterseizoen. © RV / Martine Verfaillie

Niets doen

Het was lang wachten op de kentering. Pieter Pauwels stelt dat hij gedurende de zomermaanden nauwelijks heeft gesport. “Het was geen gemakkelijke periode. Wie me zag, kon nooit vermoeden dat ik ziek was. Dat zag je niet aan mij. Toch lukte aanvankelijk niets. In de zomermaanden mocht ik al eens een uurtje op de fiets zitten, maar de kleinste inspanning leveren was uit den boze. Normaal moet je in die periode de wintercampagne op de weg voorbereiden. Begin augustus kwam er eindelijk beterschap. Ik mocht al iets langer beginnen trainen. De testen toonden ook beterschap, maar het was nog niet voorbij. Half september kreeg ik dan groen licht om echt te starten met de training. Een maand later mocht ik ook intensief aan de slag gaan.”

Volledig scherm In Kortrijk raakte Pieter Pauwels geblesseerd aan de knie. © RV/Martine Verfaillie

De weg terug

Meteen kon Pieter Pauwels beginnen met plannen te maken, al waren er nog obstakels op de weg terug. “Die eerste cross was echt afzien. Ik had geen basis, ik had geen koersritme. Dat komt in deze campagne niet meer goed, maar ik ben wel tevreden dat er opnieuw perspectief is. Toch was de pech nog niet voorbij. In Kortrijk kwam ik ten val en raakte ik een paaltje. De knie was gekneusd. Opnieuw mocht ik twee weken niets doen. De laatste weken merk ik dat er vooruitgang is. Tweede worden op het PK is een opsteker, al relativeer ik dat ook meteen. Ik was wel vijftiende aan de meet. De komende dagen worden druk. Vrijdag start ik in Mol. Nadien volgen Heusden-Zolder, Loenhout en Baal. Op zich neem ik momenteel beter aan B-crossen deel, maar er zijn er dezer dagen niet veel. Er zit niets anders op dan de strijd aan te gaan met Wout Van Aert in de A-crossen”, knipoogt de onfortuinlijke belofte.

