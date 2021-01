Pieter Kempeneers (KVK Tienen) onderhoudt conditie door marathon te lopen: “Toch een beetje onderschat”

voetbal eerste nationaleJe zal maar voetballer zijn tegenwoordig en het vervolg van je seizoen ineens geschrapt zien. Al die inspanningen om de conditie op te bouwen met de klap nutteloos en voor niets geweest. Alhoewel, in eerste nationale blijft het afwachten of er alsnog een minicompetitie komt. Pieter Kempeneers (KVK Tienen) zal er sowieso klaar voor zijn, aan zijn loopsessies op Strava te zien.

Het cliché wil dat voetballers geen grote liefhebbers zijn van het vele loopwerk in de aanloop naar een seizoen, maar de Tiense middenvelder lijkt in het lopen wel een nieuwe hobby gevonden te hebben. “Ik betrapte me er alleszins op dat ik op den duur steeds meer wilde, maar bij mij gaat alles wel een beetje in extremen”, knipoogt hij. ”Als het schema tien kilometer aangaf, dan deed ik er soms weleens tien extra bij omdat het gewoon goed voelde. Nu, ik woon op slechts anderhalve kilometer van de piste op Houtemveld, dat werkt één en ander misschien in de hand.”

Mythische marathon

“Waarom ik vorige week een marathon afwerkte? Dat is weer dat extreme kantje dat bovenkomt en zo’n marathon is toch een mythische afstand”, klink het. “In een normaal jaar kan je dat alleen in het tussenseizoen doen en nu heb je door corona gewoon veel meer tijd. Ik had het wel een beetje onderschat moet ik toegeven. Het was een ingeving van het moment, want ik had de avond ervoor nog een frietje gegeten. Ik kreeg af te rekenen met krampen en deed er daardoor bijna vier uur over. Misschien doe ik binnen een aantal weken nog wel eens een poging als ook die minicompetitie niets wordt. Maar dan ga ik toch een beetje taperen en vooral veel pasta eten de dagen ervoor (lachje).”

Mentaal lastig

Het blijft inderdaad met twee woorden spreken, want clubs als Patro Eisden en Luik lijken nadrukkelijk aan te sturen op een minicompetitie. “Het is een beetje een rare situatie momenteel waar wij als spelers ook niet helemaal het fijne van weten”, zegt Kempeneers daarover. “Van de club hebben we alleen de oproep gekregen om de conditie te blijven onderhouden, dus hopelijk komt daar snel meer nieuws over. Want mentaal is het inderdaad niet altijd even makkelijk, als je die deadline keer op keer ziet verschuiven. Ik zou het op zich niet erg vinden om nog zo’n minicompetitie af te moeten werken. Ik hoor dat 1B op termijn naar achttien ploegen zou evolueren, misschien heeft het ook daarmee te maken dat clubs als Patro en Luik daar nu zo fel op aandringen.”

Mooie keuken

“Als het voetbal toch niet meer hervat wordt, dan steken we die extra tijd wel in het huis dat ik momenteel samen met mijn vriendin aan het bouwen ben. Elk financieel extraatje is welgekomen. Ik blijf het een verstandige keuze vinden om het voetbal niet zomaar voor alle reeksen te hervatten, ook al heeft het me tot hiertoe reeds een mooie keuken gekost”, knipoogt Pieter Kempeneers.

