Pieter Kempeneers en KVK Tienen op zoek naar punten en stuntzege bij nummer twee RFC Luik: “Niet te zot doen bij een achterstand”

De tegenstand was de voorbije weken niet min, maar toch was het een beetje verschieten hoe de Suikerploeg zowel tegen Winkel Sport als Patro Eisden met een zware nederlaag moest afdruipen. Uiteraard waren de vele tegengoals ook binnen de spelersgroep een thema. “Natuurlijk hebben we het daarover gehad en ik snap dat het ook voor de supporters niet leuk is om ons met drie en vier goals verschil te zien verliezen”, reageert Pieter Kempeneers. “Voor mezelf doet het aantal goals er niet toe, verliezen is verliezen. Maar zolang we niet op achterstand staan, doen we het eigenlijk lang zo slecht nog niet en heb ik de indruk dat het echt van details afhangt. De eerste helft tegen Winkel en Patro was gewoon goed, zeker in verdedigend opzicht. En dan moet je die paar kansjes die je zelf krijgt gewoon afmaken, zeker nu het niveau een stuk hoger ligt dan andere jaren. Heeft het met kwaliteit of een tikkeltje geluk te maken, ik weet het niet, maar feit is dat de tegenstander zijn mogelijkheden makkelijker weet te verzilveren.”

Goed in blok

Eens op achterstand heeft Tienen het zeer moeilijk om zich terug in de wedstrijd te knokken, met veel ruimte en nog meer goals tot gevolg. “Ik hoop maar dat zoiets niet in de hoofden gaat kruipen, want na één tegengoal lijkt het soms wel alsof het kalf al voorgoed verdronken is”, stelt de middenvelder vast. “Nu, het is niet aan mij om te beslissen hoe we moeten spelen als dat scenario zich nogmaals zou herhalen. Maar ik denk wel dat we dringend moeten beseffen dat het bij één goal verschil lang nog niet gedaan is. Misschien moeten we iets langer op het goede elan van zo’n eerste helft doorgaan en niet te snel te zot doen. Zeker in Luik zullen we op onze hoede moeten zijn, al zie ik ons daar wel een goede partij spelen in blok. Als we daar punten kunnen pakken, zoveel te beter, al zal het vooral in de weken nadien moeten gebeuren.”

Eerste kindje

“Hoe ik mijn eigen seizoensstart evalueer? Ik ben wel best tevreden van het niveau dat ik momenteel haal”, klinkt het nog. “Ik geef me altijd voor de volle 100%, alleen in het verloop van zo’n tweede helft voel ik dat ik afgelopen zomer toch enkele weken heb stilgelegen met een enkelkwetsuur. En de komst van de kleine Lou in juli komt de nachtrust voorlopig logischerwijze niet ten goede (knipoogt). Maar goed, dat wisten we toen we aan kinderen begonnen, dus dat nemen we er zeer graag bij.”