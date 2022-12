Pieter Kempeneers en KVK Tienen laten verdiende zege ontglippen tegen rode lantaarn Hoogstraten: “Dodelijker zijn in de zestien van de tegenstander”

Op zich kun je de Suikerjongens weinig verwijten, want via Matterne, Naudts en Yagan voetbalde het voldoende kansen bij elkaar. Alleen in de zone van de waarheid liep het te vaak mis en bij die 1-1 kwam keeper Bouzian onoordeelkundig uit zijn doel. “Dat is zo’n beetje ons probleem in een notendop”, reageert Pieter Kempeneers. “Bij de tegenstander hebben ze vaak aan een halve kans genoeg om tot scoren te komen, niet alleen vandaag maar ook in Heist de week voordien bijvoorbeeld. En wij van onze kant verzuimen vaak om het af te maken en hebben minstens vijf mogelijkheden nodig om een goaltje te maken. Het moet gewoon beter in die zestien, want zelfs aan die 1-0 ging een gekraakt schot van Bentayeb vooraf. Gelukkig stond Naudts klaar om in tweede instantie binnen te tikken, al konden we dan slechts enkele minuten van die voorsprong genieten.”

Middenmoot

“Het is gewoon heel spijtig dat dat doelpunt nog valt, want bij een nieuwe overwinning waren we meer op ons gemak met het klassement in het achterhoofd”, meent de middenvelder. “Niet dat ik denk dat we dit seizoen nog in de problemen gaan komen. Maar je hebt nu altijd de neiging om te gaan kijken wat de ploegen rondom ons gedaan hebben. Ach, hadden we onszelf de voorbije weken iets meer beloond, dan stonden we nu comfortabel in die top tien en nu blijven we wat hangen op die veertiende stek.”

Terug de oude

Kempeneers zelf was één van de betere Suikerjongens op het veld. Fysiek sterk en met de bal aan de voet oogt hij zelfs wat bevrijd. “Ik kom nochtans van ver want zowel fysiek als mentaal heb ik het de voorbije maanden heel moeilijk gehad”, klinkt het. “Weet je, als je zoals ik in de zomer voor het eerst vader ben geworden, is dat natuurlijk het schoonste dat er bestaat. Maar het heeft ook wel consequenties, zeker aangezien de baby die eerste maanden niet kon doorslapen. Op een gegeven moment zat ik er fysiek echt doorheen. Dat had uiteraard een effect op mijn prestaties tussen de lijnen en dat kon ik voor mezelf heel moeilijk plaatsen. Ik hoor wel vaker dat ik wat nonchalant overkom, maar bij mij moet het in het kopje echt goed zitten om optimaal te kunnen presteren. Nu gaat het fysiek een pak beter en dat maakt dat ik me terug amuseer op een voetbalveld. Ik speel nu ook iets hoger op het veld en daar voel ik me eindelijk wat comfortabeler bij. De automatismen met de spelers rondom mij zijn er steeds meer en ik voel me echt groeien in die iets meer aanvallende rol.”