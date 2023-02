Pieter Kempeneers en KVK Tienen gaan voor volle buit in en tegen Thes Sport: “De ploeg draait nog altijd naar behoren”

Duels in en tegen Thes zijn nooit makkelijke wedstrijden, dat beseft een ervaren rot als Pieter Kempeneers maar al te goed. “Het is een ploeg die als geen ander de kunst beheerst om via een strakke organisatie en veel intensiteit in de duels wedstrijden naar hun hand te zetten”, weet hij. “Tegenstanders die er voetballend bovenuit steken, heb je eigenlijk amper in deze reeks. Luik en La Louvière zijn op dat vlak zowat de uitzonderingen. Maar goed, dat maakt dat er elke week ook kansen liggen om aan het langste eind te trekken. Als ik me goed herinner, slikten we vorig jaar pas laat in de tweede helft de winninggoal in Thes, dus kansloos zijn we zeker niet.”

Goed seizoen

“Of we aan het azen zijn op die eerste zege sinds begin januari? Wel, ik verschoot er eerlijk gezegd van toen we het onderling in de kleedkamer over die 2 op 12 hadden”, gaat de middenvelder verder. “Ik bedoel maar, als ik naar onszelf kijk, dan heb ik nog altijd het gevoel dat we aan een goed seizoen bezig zijn en dat de ploeg ook na Nieuwjaar naar behoren draait. In het spel liggen we zelden onder, alleen laten we hier en daar steekjes vallen waardoor we er momenteel niet meer in slagen om de nul op het bord te houden. En hoewel we over een sterke bank beschikken, heb je geen Bentayeb meer die met een invalbeurt en snedige acties het verschil kan maken. Dat gezegd zijnde, als ploeg stonden we nooit sterker dan nu, dus die volgende overwinning komt er wel.”

Dipje

Kempeneers bleef vorig weekend ietwat verrassend negentig minuten op de bank, dus is het nog maar de vraag of hij dit weekend aan de aftrap zal verschijnen. “Dat is ook voor mij nog een beetje koffiedik kijken, want ik kan niet ontkennen dat ik momenteel in een dipje zit”, geeft hij te kennen. “Fysiek en mentaal zat het gewoon even niet goed de voorbije weken en dan leek het me beter om wat rust in te lassen en andere jongens te laten spelen. Het is en wordt nog een heel lang seizoen en met alles naast het voetbal erbij kruipt dat soms een beetje in de kleren. Maar goed, of het nu met het lenteweer te maken heeft of niet, stilaan gaat het opnieuw de goede kant uit en hoop ik terug mijn steentje bij te dragen tot de successen van de ploeg.”