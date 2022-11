Pieter Jochmans gaat met KVK Tienen op zoek naar eerste 6 op 6 op bezoek bij concurrent Heist: “Hopelijk heb ik mijn deel van de pech nu gehad”

“Klopt ja, tegen Heist zijn het altijd pittige wedstrijden, ook omdat het veld er daar nooit echt perfect bijligt”, weet Pieter Jochmans. “Maar het is inderdaad een rechtstreekse concurrent en dat maakt dat er zeker mogelijkheden liggen om eindelijk eens die zes op zes te pakken. We moeten gewoon nog iets meer durven voetballen, want dat deden we in die uitmatchen vooralsnog te weinig. Het positieve is ook dat onze organisatie de laatste weken op punt staat en dat we achterin maar weinig in de problemen komen. Zelfs een topploeg als Thes had het moeilijk om aan kansen te geraken tegen ons. Eigenlijk komt het er dan vooral op aan om op het juiste moment te scoren. Enfin, dat is de theorie, want in de praktijk is het allemaal net iets moeilijker (lacht).”