Pieter Jeunen reeds elf seizoenen aan de slag bij Eendracht Termien: “Er waait een nieuwe wind in de ploeg”

Pieter Jeunen is aan zijn zijn elfde seizoen bij Eendracht Termien bezig. Daarmee heeft de middenvelder het meest aantal seizoenen van de huidige spelerskern op de Termienteller staan. De succesvolle voorbereiding en de veelbelovende competitiestart tegen Pelt, wekken opnieuw hoge verwachtingen bij de club en de supporters. “Termien heeft steeds de ambitie om in de top drie mee te draaien of een eindrondeticket te pakken. De spelers weten dit. Het is van het seizoen 2016-17 geleden dat we nog eens kampioen speelden. Wie weet”, knipoogt Jeunen.

In vergelijking met vorig seizoen onderging Termien een serieuze metamorfose. Dennis Hamers verving Tomas Daumantas op de trainersbank, verschillende jongeren knokten zich in de kern en de spelersgroep kreeg er met Ruben Janssen, Stefani, Ospitalieri en Odutayo ervaren en nieuwe gezichten bij. “Door de vele nieuwkomers en verschuivingen waait er inderdaad een nieuwe wind binnen de groep”, zegt Pieter Jeunen. “Zowel de voorbereiding als de oefenwedstrijden verliepen veelbelovend. We wonnen oefenduels tegen teams uit hogere reeksen. Je voelde meteen een gedreven drive. Die kreeg ook een verlengstuk op de openingsspeeldag tegen Pelt. Onze eerste helft was povertjes, maar na de rust en enkele tactische ingrepen bogen we de wedstrijd om en namen we de drie punten mee naar Genk. Een opsteker die kan tellen.”

Spitsen meteen doeltreffend

In tegenstelling met vorig seizoen vonden de spitsen ditmaal wel vlotjes de weg naar doel. “Odutayo en Stefani zijn niet van de minste. Odutayo is balvast en weegt op elke verdediging. Hij heeft niet veel ruimte nodig om te scoren. Met Stefani keerde een ervaren klasbak terug. Hij speelde op hoger niveau bij Patro Eisden en Thes. Hij kent als geen ander de klappen van de zweep. Beiden vonden elkaar meteen en drukten dit ook uit met doelpunten. De goede resultaten zorgden voor een goede sfeer binnen de groep. De teamgeest staat sterker dan ooit.” Voelen we hier de hand van trainer Dennis Hamers. “De aanpak en visie van Dennis is anders dan deze van Tomas. Welke de beste is laat ik in het midden. Ieder heeft zijn kwaliteiten en stijl. We trainen alvast anders dan de vorige seizoenen. Trainer Hamers legt meer de nadruk op het tactische vlak, we oefenen ook meer op looplijnen. Hij is veeleisend. Tevens zijn we een hechter team geworden. Er wordt meer voor elkaar gevochten. Anders gezegd, er waait een nieuwe wind binnen de groep”, weet de Termiense middenvelder.

Top drie

Dieter Jeunen waagt zich niet aan pronostiek voor dit seizoen. “De club wil bovenin meedraaien en de spelers willen dit ook. Met zijn allen gaan we proberen die doelstelling waar te maken. Of dit lukt, moet later blijken. We gaan er alvast voor. Het zou schitterend zijn, moesten we tot de laatste speeldag voor een prijs kunnen meestrijden. Met Kampenhout ontvangen we zondagmiddag een nobele onbekende. We hoeven in deze reeks van niemand schrik te hebben en gaan dan ook best van onze eigen sterkte uit. Met mooi voetbal en een goed resultaat willen we op onze eerste thuiswedstrijd aan supportersbinding doen”, besluit DPeter Jeunen.