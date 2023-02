Pieter-Jan Vercammen en Hallaar veroveren periodetitel na ruime zege tegen Rijmenam (0-8): “En nu gaan we voor de titel”

Na de zege van SC Duffel bij Schelle zaterdagavond (0-2) had KFC Molenzonen-Hallaar zijn lot nog steeds in eigen handen, maar als het de tweede periodetitel wilde pakken, was winnen van Rijmenam wel een must. Op basis van de stand niet de kwalijkste opdracht, Rijmenam telde amper zes punten, en ook in praktijk bleken de bezoekers een maatje te groot. Voor de rust al had Hallaar de schaapjes op het droge met een 0-5 voorsprong en na de pauze zetten Pieter-Jan Vercammen en zijn maats hun periodetitel nog wat glans bij, 0-8 werd het.

“En we zijn heel blij dat we ons doel bereikten”, aldus kapitein Vercammen die zelf twee keer scoorde. “Vorige week hadden we het niet onder de markt tegen Walem (3-2 winst red.), maar na die wedstrijd hadden we wel het gevoel dat het moeilijkste achter de rug was. Al moet je dan nog wel geconcentreerd blijven voor een wedstrijd tegen Rijmenam. Zij kennen geen makkelijk seizoen, maar vorig jaar maakten we ook al eens de fout om zo’n match niet goed aan te pakken en toen bleven we steken op 0-0. Nu trokken we wel de lijn door van de voorbije weken en maakten we het verschil in de eerste helft. Bij 0-5 was de match gespeeld. Dan maak je het jezelf makkelijk.”

28 op 30

En zo kroonden de troepen van Steven Van Campenhout zich tot een verdiende periodekampioen. “Met 28 op 30 mag je inderdaad zeggen dat het oververdiend is”, bevestigt Vercammen. “We hebben een goeie groep, zowel op als naast het veld, en dat maakt het verschil. Of we nu voor de titel gaan? Absoluut! Met FC Putte en SC Duffel hebben we twee te duchten concurrenten en we zullen niets cadeau krijgen, maar als we dit niveau nog tien wedstrijden aan houden, maken we wel een goede kans om dit tot een goed einde te brengen.”

“Kampioen worden is niet zo zeer een ambitie die werd opgelegd door de club, maar een eindrondeticket was dat wel. Dat hebben we beet en nu ons nog een derde van de competitie rest, willen we gewoon doorgaan op ons elan. Als we de kans krijgen om de titel te pakken, zullen we die niet laten schieten.”