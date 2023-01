Pieter-Jan Vanneck en Bertem-Leefdaal stunten op het veld van leider Fenixx Beigem Humbeek: “Gestreden met de kwaliteiten die we hebben”

Zo blijft Bertem-Leefdaal toch één van de taaiste tegenstanders die je kan treffen in eerste provinciale, ook al houdt de huidige coach dan van balbezit en dominantie tussen de lijnen. “Birger wil in de eerste plaats inderdaad mooi voetbal brengen, maar samen met deze volwassen groep weten we als geen ander wanneer we het iets realistischer moeten aanpakken”, aldus Pieter-Jan Vanneck. “En als Bertem zijnde hebben we gewoon niet de voetballende kwaliteiten om een technische ploeg als dit Humbeek te overklassen. Dus besloten we het op de aloude manier aan te pakken door een laag blok neer te zetten en hopelijk één keer succesvol tegen te kunnen prikken.”

Aftellen naar einde

Een plannetje dat uiteindelijk perfect rendeerde, ook al is Beigem Humbeek stilaan kandidaat nummer één voor de titel in eerste. “Absoluut en ik denk dat ze meer dan terecht als favoriet naar voren worden geschoven”, meent Vanneck. “Want zeker na die openingsgoal iets voor het uur begonnen ze steeds meer druk te ontwikkelen en was het op den duur echt wel aftellen naar het laatste fluitsignaal. Maar goed, we zijn er desondanks toch in geslaagd om de ruimtes zo klein mogelijk te houden met onze ervaren mannen achterin. We wonnen de fysieke strijd en het lukte de thuisploeg niet om een gaatje te vinden in onze afweer. Uiteraard zorgde dat voor de nodige frustraties bij hen, al was het ook voor ons niet evident om er meer dan negentig minuten lang het kopje bij te houden.”

Ademruimte

En zo bleek dat ene doelpunt van Vanneck van goudwaarde, zijn eerste van het seizoen nota bene. “Toch in competitieverband, want in de beker had ik er al eentje achter mijn naam staan”, lacht de verdedigende middenvelder. “Geen slechte timing wat mij betreft, want dit is echt een driepunter met een gouden randje die ons nog net iets meer ademruimte in het klassement geeft. In de tweede periodestand naderen we zelfs tot op één punt van Veltem en Huldenberg, dus we zijn sowieso aan een stevige opmars bezig.”