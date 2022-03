Pieter Jan Michiel Cracco en Jasper Vermeulen openen hun seizoen in Tieltse TAC-rally

Cracco en Vermeulen verbaasden vorig seizoen in Ieper vriend en vijand met hun schitterende zege in het nationale klassement van de Belgische WRC-manche en ook dit jaar zien we het duo terug. “Klopt, we hebben er weer zin in”, aldus Jasper Vermeulen. “We zijn blij dat er weer een normaal rallyseizoen van start gegaan is. We vervoegen het peloton iets later, maar dat heeft alles met de nieuwe wagen te maken. Het duurde iets langer dan voorzien alvorens de Hyundai i20 N helemaal klaar was, dus misten we de South Belgian Rally, midden maart. Maar goed, gezien het sportief reglement, dat een maximum van zeven resultaten voorziet, is het niet erg dat we pas in Tielt van start gaan. Vanaf dan rijden we alles, op Spa na, daar nemen we pas later een beslissing over, uiteraard in functie van onze positie in het kampioenschap.”