Pieter-Jan Ghyselen (VC Ardooie): “Een stabiele tweedeprovincialer worden en blijven”

De 35-jarige Pieter-Jan Ghyselen werkt als leraar in het buitengewoon onderwijs in Poperinge en woont in Oost-Vleteren. Bij moederclub Dosko Beveren leerde hij als jeugdtrainer de knepen van het trainersvak. “Bij mijn huidige club VC Ardooie nam ik medio november van vorig seizoen over van Filip Comptaert, die zelf de handdoek in de ring had gegooid. We hebben nog een seizoen lang tegen de degradatie gevochten, maar finaal konden we toch het behoud in tweede provinciale bewerkstelligen. Doel bereikt dus, want we eindigden ergens bovenin de rechterkolom na een uitstekende derde ronde, waar we op één puntje van een periodetitel gestrand zijn.”

Vrij nieuwe kern

“Heel wat spelers zochten in het tussenseizoen andere voetbaloorden op of hingen de voetbalschoenen definitief aan de haak. Er kwamen dus veel nieuwe spelers toe en vooral ook heel wat jonge spelers. We hebben in korte tijd een vrij nieuwe ploeg moeten bouwen, maar mijn spelers hebben die aanpassing uitstekend verwerkt. Ze hebben de voorbije weken met zijn allen hard gewerkt en het is fantastisch dat we daar nu ook de vruchten kunnen van plukken. Op Lichtervelde speelden we een goede partij en wonnen de derby dan ook verdiend met 0-3-cijfers.”

Tweede plaats

“Na acht speeldagen staan we in het klassement op een schitterende tweede plaats met 17 op 24. We wonnen vijf keer, speelden twee keer gelijk en verloren enkel met een Arsenal-score op het veld van SKV Zwevezele. Het loopt dus meer dan lekker en daar genieten we binnen de club met zijn allen van. Ieder puntje dat we binnenrijven, zien we als een bonus en we bekijken dan ook alles match per match. Elke eerstvolgende match willen we tot een goed eind brengen. Maar ondanks onze tweede plaats blijven we met beide voetjes op de grond. Het bestuur heeft dan ook een duidelijk uitgestippeld doel: een stabiele tweedeprovincialer worden en blijven.”