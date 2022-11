Pieter-Jan De Backere (SV Ingelmunster): “Hoopvolle zes op zes”

De 30-jarige Ingelmunsternaar Pieter De Backere kent het huis heel goed en maakt een tussenbalans op. “Ik begon hier op mijn zesde te voetballen en was bij Ingelmunster actief tot aan mijn twintigste “, stelt de spits. “Ik was eventjes uithuizig met passages bij Hulste Sportief en SK Beveren-Leie maar ondertussen keerde ik een viertal jaar geleden terug naar SV Ingelmunster. We kenden inderdaad een moeizame start. De verwachtingen lagen misschien wat te hoog en we hadden ook met heel wat blessureleed te kampen. Op bepaalde momenten moesten we het stellen zonder een zestal basisspelers en dat was soms wat van het goede te veel.”

Zes op zes

“Na die wat teleurstellende eerste periode kregen we in die tweede periode twee thuismatchen op rij op ons bord. Een ideaal moment dus om ons te herpakken en dat deden we ook. We stuurden eerst de Groene Duivels van Ingooigem wandelen en vorige zaterdag boekten we een ruime 3-0-overwinning tegen OG Stasegem. Ook nu stonden we met een eerder gehavend elftal aan de aftrap maar iedereen heeft zich honderd procent gegeven en is er voluit voor gegaan. De eerste helft hadden we het knap lastig maar tegen de gang van het spel in kwamen we op voorsprong. Een vijftal minuten voor de rust scoorde ik de 1-0 en kort daarop werd het zelfs 2-0. Toen was het hekken helemaal van de dam en kwamen we niet meer in de problemen en dat leidde uiteindelijk tot verdiende 3-0-winstcijfers.”

Eindronde is het objectief

“Een hoopvolle zes op zes dus om die tweede periode te starten. Hopelijk kunnen we snel enkele afwezige spelers recupereren en zijn we nu eens vertrokken voor een goede reeks. Die tweedeperiodetitel is zeker één van onze doelen want het halen van de eindronde is zeker en vast ons objectief. In de stand staan we nu op de vijfde plaats en zijn de onderlinge verschillen nog minimaal. Volgend weekend proberen we op het veld van Jong Helkijn voor een negen op negen te gaan.”