Pieter Herremans (TC Players Ninove) voor finale interclub tweede nationale: “De titel zou de kers op de taart zijn”

“In onze poule eindigden we op de tweede plaats na Sint-Niklaas. We verloren enkel het onderlinge duel, maar dat is geen maatstaf naar de finale toe. Tweede man Zian Vanderstappen deed niet mee en zoon Mats Herremans viel geblesseerd uit. Vorige week lieten we in de halve finale tegen Stade Leuven zien dat we klaar zijn voor de finale. We versloegen hen met 2-7 en ik kreeg toch het gevoel dat er geen favoriet is in het duel van dit weekend. Ik denk echt dat beide ploegen evenveel winstkansen hebben.”

Aftellen

Herremans voelt dat zijn spelers heel erg aftellen naar de finale. Hij heeft het gevoel dat zijn groep er klaar voor is. “Op zich is het al bijzonder dat we zo ver staan. Onze ploeg telt vooral jonge twintigers. Robin Van Hauwe is de eerste man en dan volgen Zian Vanderstappen, zoon Mats, de Nederlander Julius Bult, Miel Sweerman en Louie De Smet. Bult kwam er ‘last minute’ bij omdat Tuur Heuvinck geblesseerd wegviel. Aan het verkeer in ons chatgroepje merk je dat het heel erg leeft. Ik hoop dat we in de finale op wat steun mogen rekenen van onze supporters. De voorbije weken is het hier toch ook wat meer gaan leven.”

Eerste nationale

Players Ninove speelt volgend jaar in eerste nationale. Herremans beseft dat versterking best welkom is. “Het verschil tussen eerste en tweede nationale is gigantisch. Dan boks je op tegen spelers als Ruben Bemelmans en Joris Deloore. We gaan nog niet te ver op de zaken vooruit lopen. Eerst die titel proberen pakken, want kampioen spelen blijft voor elke sporter toch iets bijzonders. Nadien kunnen we bekijken of versterking wenselijk is.”

