Pieter Heemeryck opent seizoen met knappe zesde plaats in Ironman Lanzarote: “Nog niet het gevoel dat ik hoopte te hebben”

Voetbal derde nationale A Nils Van Poelvoorde met Jong Lede voorbij Drongen: “We hebben in alle omstandig­he­den het hoofd koel gehouden”

Jong Lede is erin geslaagd om de drie punten tegen Drongen thuis te houden. De 1-0-overwinning is in meerdere opzichten een opsteker. De voorbije weken sputterde de motor even. De machine werd geolied. Door de winst nemen de Ledenaren hun plaats in de top vijf van derde nationale A weer in. Bovendien was het een goede repetitie voor de komende topper tegen Overijse.