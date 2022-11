Pieter Heemeryck moet strijd staken met zicht op zege in Iroman van Mexico: “Lichaam was oververhit”

TriatlonIn de Ironman van het Mexicaanse Cozumel lieten de Belgen van zich spreken tussen een sterk internationaal deelnemersveld. De Waregemse triatleet Pamphiel Pareyn, die knap zesde werd, presteerde als beste landgenoot. Pieter Heemeryck leek lang mee te doen voor de overwinning, maar viel alweer uit in het lopen. Hij liep toen in tweede positie. De Deen Ditlev won in Mexico.

Het zag er onder de loden Mexicaanse zon heel lang bijzonder goed uit voor Pieter Heemeryck. Na 3,8 km zwemmen en 180 km fietsen was hij de enige die nog in het zog kon blijven van topfavoriet Magnus Ditlev. De Deen zette Heemeryck op 1’56 na 180 km fietsen. Rudy Von Berg en Andy Potts volgden op 4’40. Pamphiel Pareyn wisselde in een groep op net geen 9 minuten van de leider.

In de marathon ging Pieter Heemeryck nog goed van start. De Domo-Scott-triatleet liep een halve minuut in op Ditlev, maar viel dan plots helemaal weg. Pamphiel Pareyn rukte ondertussen op naar de vijfde plaats en kreeg halfweg zelfs uitzicht op het podium. In de slotfase wisselden de posities nog een paar keer, maar Magnus Ditlev bleef ondertussen wel buiten schot.

Oververhitting

“Laat het duidelijk zijn dat ik voor meer dan dit naar Mexico reisde”, reageerde een ontgoochelde Heemeryck. “Mijn voorbereiding verliep perfect, dus ik had veel vertrouwen in mijn wedstrijd. Tijdens het zwemmen zat ik een tijdje op kop in de race. Na een langzamere wissel wachtte ik Magnus op. Het gevoel was goed en ik kon veel meer watts duwen dan op het WK in Hawaï, wat me veel vertrouwen gaf.”

“Eenmaal we aan het lopen begonnen, was het gevoel niet perfect, maar mijn kilometertijden waren meer dan oké. Na het eerste keerpunt begon mijn lichaam te reageren met symptomen van oververhitting, waardoor ik moest stoppen met de race. Een uur later op mijn appartement ging ik van extreem warm naar koud en bleef ik het grootste deel van de dag in bed.”

De Herentse profatleet leerde zo weer wat bij na zijn wedstrijd waarin dus duidelijk meer zat. “Ik kan hier niet echt een reden voor bedenken, maar ik moet zeker een oplossing vinden om de hitte te bestrijden in een meer dan een vijf uur durende race”, aldus Heemeryck.

