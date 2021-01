Pieter Heemeryck kiest voor Frederik Van Lierde als nieuwe coach: “Opnieuw sprong voorwaarts maken”

triatlonPieter Heemeryck en Frederik Van Lierde hebben woensdagavond aangekondigd dat ze met elkaar in zee gaan. De 31-jarige Leuvenaar legt zijn lot in handen van de wereldkampioen Ironman van 2013 op Hawaï. Heemeryck zal zich dit seizoen ook meer en meer toeleggen op Ironmans en heeft als grote doel ook een deelname aan het WK. Daar schreef zijn nieuwe coach Van Lierde acht jaar geleden geschiedenis. “Deze samenwerking moet me toelaten opnieuw een sprong voorwaarts te maken”, meent Heemeryck.

Na vier jaar samenwerking had Heemeryck eerder al aangekondigd dat hij dit jaar de trainingsgroep van de Tsjech Lubos Bilek zou verlaten. “Corona heeft me geleerd dat contact met je coach op frequente basis bijzonder belangrijk is. Ik kan zeker geen slecht woord zeggen over Bilek, maar ik wou iemand die veel dichter bij mij staat. Aangezien Frederik al mijn broer Sander traint, waren de contacten snel gelegd en was onze samenwerking ook snel geklonken”, vertelt Heemeryck.

Testen

Van de voorbije weken maakte het duo gebruik om elkaar nog beter te leren kennen en de nodige testen af te nemen. “Wat voor mij best een hele aanpassing was, want de laatste jaren heb ik niet meer met testing gewerkt. Uit die testen is gebleken wat de huidige conditie is en waar we aan moeten werken. Dat maakt het wel heel leuk. We weten door de coronaproblematiek nog niet hoe 2021 er precies zal uitzien. De volgende doelstelling is nu gewoon te verbeteren naar de volgende testen toe.”

Menenaar Van Lierde heeft ervaring zat met Ironmans en dus is het logisch dat ook zijn nieuwe Leuvense poulain voortaan zal mikken op de volledige afstand. “Dit jaar zal inderdaad in het teken staan van die volledige afstand en ik hoop dat Frederik mij op die weg kan helpen. Ooit hoop ik ook hoge ogen te kunnen gooien in Hawaï. Is dat een vijfde plaats, is dat een tiende plaats, is dat ooit op het podium staan? Ik weet niet wat haalbaar is.”

“Het is trouwens nog afwachten voor dit seizoen. Ik hoop mijn eerste Ironman al vrij vroeg in 2021 te kunnen afleggen. Momenteel hebben we de Ironman Texas eind april op de planning staan. Als die niet doorgaat, leggen we de focus op het EK Ironman in Frankfurt. De uiteindelijke doelstelling is om in oktober al naar het WK Ironman in Hawaï te gaan.”

Lees ook: meer triatlon