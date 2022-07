Pieter Heemeryck grijpt net naast top vijf in PTO Canadian Open: “Nog nooit zo blij geweest met zesde plaats”

Wielrennen WK journalisten Birger Vandael pakt brons op het WK voor journalis­ten: “Eerste deelname en meteen prijs”

Collega Birger Vandael van de redactie regionaal nieuws heeft op het WK voor journalisten in Duitsland brons gepakt in de wegrit. Vandael stond op de Nürburgring naast twee Duitsers op het podium. “De winnaar was buiten categorie. Hij versnelde tijdens de slotklim en fietste nog een grote kloof bij elkaar”, vertelt Birger Vandael die 2,5 minuut na de winnaar derde werd. “Het was best een pittige koers: 75 km en 1500 hoogtemeters.”

