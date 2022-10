Pieter Heemeryck debuteert met ambitie op WK Ironman in Hawaï: “Dit is mijn generale repetitie”

triatlonDat het wereldkampioenschap Ironman in Hawaï een editie zal worden die de geschiedenisboeken zal ingaan, is al langer duidelijk. Zeker nu er voor het eerst een WK Ironman plaatsvindt over twee dagen. De Belgische triatleten die gekwalificeerd zijn voor de meest prestigieuze triatlon ter wereld breken ook alle records. Op zaterdag 8 oktober hebben we naast profs Pieter Heemeryck en Kenneth Vandendriessche ook nog 102 age group triatleten aan de start.

Je hond de naam Kailua-Scott meegeven naar de plaats aan de Oostkust van Hawaï en je sponsor. Veel meer heeft Pieter Heemeryck niet nodig om te duiden waarom zijn eerste deelname aan het WK Ironman voor hem wel iets heel bijzonder is. Vorig jaar kende hij een absoluut pechjaar. Van de tien wedstrijden waar hij aan de start verscheen, bereikte hij maar twee keer de finish. Hij raakte besmet met Covid en zijn lichaam had moeite om het beestje te verslaan. Daarnaast liep het ook mentaal voor Heemeryck niet zoals het zou moeten zijn.

Het WK begin dit jaar in St. George was nog geen groot succes, al was de plek in de top twintig lang niet slecht. “Maar die wedstrijd heeft er wel voor gezorgd dat ik me opnieuw een volwaardig atleet voelde en mijn resultaten gingen in stijgende lijn. Ook op de wereldranking ben ik opgeschoven naar de veertiende plaats. De echte klik is er gekomen in de triatlon van Edmonton waar ik in juli eindelijk weer het gevoel had dat ik kon meedoen met de wereldtop”, klinkt het bij de Vlaams-Brabander.

Hij is na de PTO US Open in Dallas doorgereisd naar Kailu-Kona en is al drie weken op het eiland. “Ik voel dat het de juiste keuze was, want na drie weken voel ik me volledig geacclimatiseerd”, aldus Heemeryck.

Eigen race

De Noren zijn de absolute favorieten zaterdag in Hawaï. Kristian Blummenfelt, de olympische en wereldkampioen korte afstand, is na zijn winst op het WK in St. George dit jaar opnieuw topfavoriet, samen met zijn landgenoot Gustav Iden, de dubbele wereldkampioen Ironman 70.3. Toch wil Heemeryck enkel naar zichzelf kijken. “Ik ga inderdaad niet kijken naar de concurrentie. Ik heb de laatste maanden geleerd dat je door te kijken naar de Strava-trainingen van bijvoorbeeld de Noren, je toch alleen maar het gevoel hebt dat je niet kan winnen. Dus ik ga gewoon mijn eigen race doen. Ik zal blij zijn als ik hier een top tien neerzet. Voor een debuut in Hawaï zou dat al een fantastisch goede prestatie zijn. Ik zie dit als een generale repetitie voor de jaren die nog komen”, besluit de nu 32-jarige Heemeryck.

