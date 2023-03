Pieter Dedrie en getergd Lombardsijde zijn nog niet uitgeteld: “Gaan voluit tot de laatste speeldag”

“We bleven als één ploeg op het veld staan. Iedereen weet dat wij niet het beste voetbal van deze reeks spelen: verre van zelfs. Wij moeten op andere manieren het verschil proberen te maken. De voorbije weken viel de bal altijd in de verkeerde kant van het veld in doel, terwijl we tegen Male eens de voetbalgoden aan onze zijde hadden. Op drie snel uitgespeelde tegenaanvallen wisten we drie maal te scoren, terwijl we de thuisploeg op twee doelpunten hielden. Een enorme opluchting, want het was de voorbije maanden geen plezier om in Lombardsijde te voetballen.”