Pieter De Wulf (Sparta Petegem): “De eerste drie punten zijn op mentaal vlak bijzonder belangrijk”

Pieter De Wulf (35) begint aan zijn zevende seizoen bij Sparta Petegem. Of hij, zoals de vorige zes, centraal achterin speelt is niet zeker. Tijdens de voorbereiding was hij al enkele keren rechtsachter.

De kampioen van vorig seizoen speelt zaterdagavond bij Oostkamp, kampioen in derde nationale A. In de winter van vorig seizoen ontmoetten Petegem en Oostkamp elkaar al eens in een vriendschappelijke partij. “Ik was er niet bij, maar ik weet dat we het in die match heel moeilijk hadden”, aldus De Wulf. “Maar dat is typisch voor Petegem. In oefenmatchen lijkt de focus altijd wat minder. Wij hebben competitiedrang nodig.”

Dat zal zaterdagavond het geval zijn. “Zo’n openingsmatch kan altijd een bepaald gevoel creëren”, gaat De Wulf verder. “Pak je meteen drie punten, ben je vertrokken. Verlies je de eerste wedstrijd kan er twijfel rijzen en komt er wat druk op de tweede match. Die eerste drie punten zijn superbelangrijk. Vooral op mentaal vlak, de manier waarop is minder belangrijk. Ik vond het bijzonder jammer dat we in de beker door Racing Mechelen werden uitgeschakeld. In die partij speelde ik rechtsachter en zorgde ik bij de aansluitingstreffer voor de assist. Die namiddag heb ik me echt geamuseerd.”

Extra mogelijkheden

Bij SK Deinze speelde de Landegemnaar vaak rechtsachter. De voorbije zes seizoenen bij Sparta Petegem geen enkele keer. Behalve de voorbije weken. “Trainer Bert Dhont heeft door het aantrekken van Bryan Vercruysse achterin extra mogelijkheden”, verduidelijkt De Wulf. “Bryan is linksvoetig, maar voelt zich meer centrale verdediger dan linksachter. Met Bryan, Thomas Vande Velde, Sam Blancke en ik hebben we vier kandidaten voor twee plaatsen in het hart van onze defensie. Wat flankverdedigers betreft is er minder keuze: Kenzo Verheuge en ik op rechts, Robbe Vandenheede op links. Neemt niet weg dat ik tijdens de voorbereiding heel veel speelde. Ik zou heel erg teleurgesteld zijn indien ik zaterdagavond op de bank begin.”

Gezien de vele tegengoals in de voorbereiding ging trainer Dhont de laatste trainingen het accent op de defensie leggen. “Dat we het nog twee maanden zonder doelman Tom Vandenbossche moeten stellen is voor ieder van ons een grote aanpassing”, geeft De Wulf toe.