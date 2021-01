Pieter De Potter over transfers KSC Dikkelvenne: “Met minder budget toch versterkt”

“Toch doen we het met een fors verminderd budget”, benadrukte Pieter De Potter, transferverantwoordelijke bij de tweedenationaler. “Door het vertrek van Enzo Neve, Matt Demets, Kenzo Verheuge, Jonas Vervaeke, Mathieu D’hoore, Mathieu Willemyns en Conor Laerenbergh kwam er budget vrij”, verduidelijkt De Potter. “Op dat budget hebben we ook een coronapercentage moeten toepassen. Want we willen de club financieel gezond houden. Bovendien ziet het er niet naar uit dat we de komende maanden activiteiten kunnen organiseren. Trouwens, ook de blijvers hebben fors ingeleverd.”

Geen klassieke tien

Toch mag het aantrekken van Matthias Van Peteghem als verrassend gezien worden. Omdat Dikkelvenne ook volgend seizoen over David Cardon, in vier matchen goed voor zes treffers, beschikt. “Uiteraard wordt dat het werk van onze nieuwe trainer Sandy Casieris, maar het is de bedoeling dat David en Matthias samen spelen”, beweert De Potter. “Volgens mij zijn ze complementair. In welk systeem ze samen kunnen spelen is werk voor onze trainer. Ik wou geen klassieke ‘10’ aantrekken. Om Gilles Desmet niet te blokkeren. Matthias Van Peteghem kan ook doublure zijn voor David Cardon als hij uitvalt. Je weet maar nooit na negen maanden zonder competitie. Ik vond dat we in de centrale as extra gestalte konden gebruiken. Bovendien komt Matthias voor het project dat we aanbieden.”

Extra aanvaller op komst

De aanvaller, met een verleden bij onder meer VW Hamme en RFC Knokke, komt over van reeksgenoot RFC Wetteren. Centraal achterin wordt de concurrentie voor de blijvers Kevin Pollet en Gianni Desmet ook groot. De Potter haalt Sander De Prycker (Merelbeke) en Maxime De Smet (beloften Waasland-Beveren, opgeleid bij AA Gent) naar Dikkelvenne. Twee linksvoetige verdedigers. “Een linksvoetige centrale verdediger aantrekken vond ik noodzakelijk”, gaat De Potter verder. “En vier centrale verdedigers voor twee posities is geen overbodige luxe. We proberen ook nog een extra aanvaller aan te trekken. Denk dat het nodig is om nog iemand bij David Cardon, Matthias Van Peteghem, Koen Pouillon en Quentin Panneel te zetten. Ondanks minder budget gaan we toch versterkt uit de transferperiode komen.”