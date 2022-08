Pieter De Paepe met vertrouwen naar BK: “Zege in Overmere toont vormpeil aan”

Elk seizoen is Pieter De Paepe wel goed voor minstens één overwinning. Nu hebben de supporters moeten wachten tot midden augustus. “Misschien heeft het wat langer geduurd dan andere jaren om die eerste zegetuil te pakken, maar ik heb het dan ook ontzettend druk gehad met het werk. Ik heb Doefit opgericht in Wortegem. Ik hou me daar bezig met een gezonde levensstijl van mensen. Concreet betekent dit dat ik hun personal trainer ben en voedingsadviezen geef. Recreanten of competitieve sporters maakt niet uit, de sporttak evenmin. Vaak ben ik al ’s morgens vroeg om zes uur aan de slag. Dan probeer ik tijdens de middag een vrij moment te hebben om zelf te fietsen. Eigenlijk probeer ik op de fiets de beste reclamemaker te zijn voor mijn job (lacht) .”

Snel op niveau

De winst van Pieter De Paepe is opmerkelijk, omdat hij amper veertien koersdagen op de teller heeft staan. “In de zomer is het op het werk iets minder druk. Dan probeer ik zelf wat meer te trainen. Zes weken geleden heb ik het volume kunnen opdrijven. In Overmere kon ik meegaan met een vlucht van twaalf. Op het einde probeerde ik eerst met twee kompanen weg te springen. We werden ingerekend, maar nadien probeerde ik het solo. Met succes. Mijn zege in Overmere toont mijn vormpeil aan. Met het oog op het komende Belgische kampioenschap lijkt me dat net op tijd. Op het lastige parcours in Sint-Lievens-Houtem kan het een afvalling worden. Wellicht zullen mannen met meer kilometers in de benen, verder staan. Toch denk ik dat we met de ploeg (S-Bikes Doltcini, red.) kunnen meespelen voor de titel. Stijn De Bock, Wannes Heylen of Julien Van Den Brande kunnen dit werk allemaal aan. Ik maak er dan ook geen probleem van om hen een helpende hand aan te reiken, indien dat nodig zou zijn.”