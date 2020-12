Pieter De Groof (Kangoeroes Mechelen) blijft trouw op post: “Ik voel me prima in de rol van assistent”

Een head-coach zonder assistent. Ondenkbaar. In welke sport op niveau ook, een top-tandem naast het veld is onontbeerlijk. Wedstrijdvoorbereiding, videoanalyses, zich kunnen schikken, weten wat er in de groep leeft,… Assistent zijn is een job op zich. Zo is Pieter De Groof al jaren vaste klant bij Kangoeroes Mechelen. De Groof (37) loopt al een tijdje mee in het vak en is in de Euromillions League, samen met Frank De Meulemeester (Bergen) en Thierry Declercq (Oostende) , de langstzittende T2. “Ik ben al zeven jaar assistent”, vult Pieter De Groof netjes aan. “Een functie waar ik geen moeite mee heb, ik voel me prima in deze rol. Je moet kunnen meedenken. Ik heb de eigenschap om goed te kunnen luisteren naar verschillende visies. Dat wil niet zeggen dat je met alles blindelings akkoord moet gaan. Een goede assistent moet vooral loyaal kunnen zijn.”