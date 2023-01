Pieter Coolman: “Met de ongeslagen status in de Belgische competitie zijn we totaal niet bezig bij Knack Roeselare”

Lotto Volley LeagueJe speelt een dijk van een wedstrijd, je hebt uitzicht op een kwartfinale in de CEV Cup of - voor de positieve denker - een plaats in de halve finale en toch ben je achteraf ontgoocheld. Het mentaal proces van een topsporter die steeds wil winnen, lijkt niet eenvoudig. De honger naar het hoogst haalbare succes wordt nooit gestild bij die mannen.

De West-Vlaamse kampioenenploeg was er zo dichtbij in Civitanova. De teleurstelling ging niet over het spelpeil, dat was uitstekend. Knack Roeselare blijft niet in de Champions League, vooral dàt vinden ze jammer. “Er heerst inderdaad een beetje deceptie”, geeft Pieter Coolman toe. “We waren slechts één set verwijderd van verdere kwalificatie voor de CL. Een setje meer, en we konden naar de knock-outfase tegen Friedrichshafen. Als sportman wil je altijd op het hoogst mogelijk niveau presteren.”

Maaseik

“De CEV Cup kan een mooi vangnet zijn. In deze competitie kunnen we ook ver geraken”, denkt de midblokker van Knack Roeselare na over het verder parcours in Europa. “Een halve finale of - wie weet - een finale zou vanzelfsprekend fantastisch zijn voor de club. Dan moeten we eerst voorbij Maaseik. Na hun 3-0-verlies slagen ze erin om de extra golden set te winnen in Tsjechië. Dat is toch wel heel knap van de Limburgse ploeg. Dat zij hun libero Perin hebben gerecupereerd, zal wel meespelen in dit succes. We zijn op onze hoede.”

Zaterdag ontvangt de Knack-ploeg het team van Caruur Gent. Met hun ongeslagen status in de Belgische competitie is Pieter Coolman en zijn team niet bezig. “Wat is de waarde daarvan?”, vraagt de ervaren volleybalspeler zich af. “Een beker winnen, een titel pakken of de knock-outfase in de Champions League bereiken. Dat zijn echte doelstellingen van ons team. Alles winnen in de nationale competitie is fijn, maar het mag geen obsessie worden. Het is een beetje hinken op twee gedachten. Daarom pikt het resultaat tegen Lube Civitanova nog een beetje. Het nipte verlies van de openingsset, of vorige woensdag de 1-2-voorsprong in sets niet kunnen verzilveren. Het blijft toch wat hangen. Maar, geloof me, zaterdag is de focus er opnieuw tegen Gent.”

